Geotermikus kút is épül, éjszaka is dolgoznak az új uszoda mellett

Több beruházás is zajlik az Etelka soron: a modern, fedett uszoda építése mellett egy geotermikus kút fúrásának előkészületeit is megkezdték. Ez Felsőváros zöldenergiára való átállásához szükséges.

Fotó: Karnok Csaba

Olvasóink jelezték, a hétvégén éjszaka is dolgoztak a munkások az Etelka soron, feltételezésük szerint az uszoda építésén. Az építkezéssel szemben lakó Ildikó szerint szombat éjszaka hangos munkavégzés hallatszott. Ildikó azt írta, örül, hogy épül az uszoda, ám kíváncsi, miért van szükség az éjszakai munkavégzésre, amely igen nagy zajjal jár. Olvasónk azt sem értette, miért nem értesítették őket erről.Lapunkban folyamatosan beszámoltunk az új fedett uszoda építéséről, amely a Modern Városok programban valósul meg.A beruházás teljes költségét a kormány átutalta már a szegedi önkormányzatnak. Tavaly július végén aláírták a támogatási szerződést, augusztusban pedig megérkezett a város számlájára az arra az évre ígért 4,1 milliárd forint. Idén januárban pedig 12,1 milliárd forintot kapott a megyeszékhely az új sportuszoda megépítésére. Megírtuk , az Etelka sori uszoda építkezésének készültsége 10 százalékos, állnak a cölöpök, dolgozik a kivitelező.Kedden mi is szétnéztünk az Etelka soron, az utcáról az építkezést körbevevő kerítés miatt azonban nem láttunk semmit. Így a szemben lévő tízemeletes hetedik emeletén, Anna és István ablakából néztük meg az építkezést. Innen kiderült, nem az uszoda területéről jön a zaj, hanem a benzinkút mögötti részről, ahol egy geotermikus kút fúrásának munkálatai zajlanak. Anna nyugdíjas, azt mesélte, valóban nagy zaj volt egyik éjszaka, ám őket nem zavarja, ha ez az ára, hogy minél hamarabb elkészüljön a fedett uszoda.A Szeged Pólus Nkft. ügyvezetőjétől, Csanádi Zoltántól megtudtuk, nem az uszoda építkezéséről jön a zaj, az uszoda kivitelezője nem végez éjszaka munkálatokat. A környék távfűtésének, a felsővárosi hőkörzetnek a zöldenergiára való átállításához készítik elő a geotermikus kút fúrását. Tavaly megírtuk , két nyertes pályázat keretében 27 geotermikus kutat fúrnak Szegeden a következő 5 évben, köztük a fedett uszoda mellett is. Olvasóink nagy valószínűséggel a geotermikus kút fúrásának munkálatait hallhatták. Többször kerestük tegnap telefonon Kóbor Balázst, a Szetáv Kft. ügyvezetőjét, hogy megerősítse az információt, egyelőre nem értük utol.Csanádi Zoltántól megkérdeztük, hogy áll az uszoda kivitelezése. Elmondta, a pinceszint tartószerkezeti rendszerének kialakítása a végéhez közeledik. Összesen 1000 darab, 10-15 méter hosszú cölöp készül, több mint 2000 köbméter beton felhasználásával. Az alaplemez elkészülte után már a felszerkezet építési munkálatai kezdődnek meg.