Gépkocsitárolóként működik a Széchenyi tér - Vitát szeretne az építészkamara elnöke népszavazás helyett

Schulcz Péter: Az építészet alkotó folyamat. Fotó: Török János

– Zsűritagként nem volt ellenvéleményem, ki is állok a Széchenyi téri felújítás győztes terve mellett – mondja a Fontos Mérnöki Stúdió győztes pályázatáról Schulcz Péter építészmérnök. A Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke hozzáteszi, a tervek színvonala finoman szólva sem volt egységes, számított a helyismeret. Az alkotói sokat dolgoznak Szegeden hasonló feladatokban, a tér előéletét ismerték, és ez kijött.Megtudtuk, Szeged hosszú ideig készült erre, igényes tanulmányok születtek a közlekedésre, kertészetre, és a tér faállományát is alaposan megvizsgálták. A Széchenyi téri fősétány talán a legfontosabb gyalogostengely a Kárász utca meghosszabbításában. Eközben észak-déli kerékpáros tengely is, és persze a tömegközlekedési, főleg az elektromos és kötöttpályás közlekedési csomópont, ahol villamos keresztezi a trolivonalakat. Tengelyeket alkotnak a tér szobrok által is meghatározott, jellemzően szimmetrikus parktükrei, hagyománya van a pihenő-sétáló térnek. Szerinte fontos volt, hogy ne egy múltba révedő visszatekintés legyen a felújítás, hanem az értékeket megőrizve előre nézzen.– Felkapott téma lett a városban, gondolatokat ébreszt az emberekben, vitatkoznak rajta, és ezt én pozitívnak tartom, egy polgári társadalomban ütközzenek a vélemények – hangsúlyozza az építészmérnök. Úgy gondolja, a felújításba még bele lehet emelni lakossági vagy városi igényeket, de ne legyen „népszavazás".A tér kialakulásakor egy polgárosodó Szeged született, lovas kocsikkal, piaccal, azóta eltelt több mint 100 év, és alapvetően megváltozott a gazdaság. A gépkocsiforgalom elárasztotta városainkat.

Mára a diákok éltetik Szegedet, a legnagyobb gazdasági potenciált jelentik, így nagyon friss, fiatalos átgondolása kell a jelenlegi térszerkezetnek

– mondja a szakember, hozzátéve, a mai kertépítő irányzatokat is jól emelték be a tervbe.

Fontos, hogy ne legyen egy belvárosi élő „skanzen" a tér. A jelenlegi fasorok foghíjasok, elöregedtek, és vegyes faállományúak, idejük meg van számolva. Lélekben fel kell készülni a fasorok radikális frissítésére, bármennyire is fáj

– mondja Schulcz Péter.Az építészmérnök az autómentesített belváros híve. – A mélygarázs megépítése jó eszköz az ütemezett autómentesítésre, eredetileg nem volt a büdzsében, a tervezők javaslatára kerülhet bele – hangsúlyozza a szakember. Szeged pozitívuma az árvíz utáni városszerkezet, a kiskörúton belül 5 perc alatt gyalog minden elérhető.

Ezt a büszkeségünket romboljuk le azzal, hogy gépkocsitárolónak használjuk a gyönyörű teret. Ha vissza akarjuk kapni a múlt század eleji hangulatot, meg kell tisztítani az autóktól

– mondja.