Gitártalálkozó Szegeden - Országossá vált a tavaszi rendezvény

Kezdetben csak a dél-alföldi régió gitárvirtuózait várták, mostanra viszont már kinőtte magát a rendezvény, és az ország minden régiójából jelentkezhetnek a gitáros palánták, sőt még a határon túlról is. A találkozót a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban tartják jövőre. Az első napon, március 9-én, az egyéni és a kamaraprodukciók mutatkoznak be. Utóbbiban tanárok és diákok közösen is zenélhetnek – az előadásokat szakmai zsűri értékeli. Klasszikus gitártechnikát használó, alapfokú oktatásban részt vevő fiatalokat várnak, akiknek kotta nélkül kell játszaniuk. Nevezni február 15-ig van lehetőség, 3000 forintért. Az első estét a pécsi SARAbande gitárzenekar és az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak koncertje zárja, miután a zsűri értékelt. A második napon gitárzenekart alapítanak, csoportos foglalkozásként. A kiválasztott darabokat később gyakorlás után előadják, ezzel is erősítve a résztvevők közti köteléket, az új barátságokat. Jelentkezni az ami@szepi.hu e-mail-címen lehet, de ugyanitt minden felmerülő kérdésre is válaszolnak a szervezők.