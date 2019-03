Gonda Istvánné szerint jó serpenyőből sosem elég

A hét unoka és a két dédunoka számára készül majd étel a nyereményserpenyőkben. Fotó: Török János

– Van már serpenyőm, nem is egy, de arra mindig szükség van, nagy a család – mosolygott a 67 éves Gonda Istvánné Gyöngyi, amikor becsöngettünk hozzá. – Sokféle étel elkészítésére alkalmas ez, de amikor az unokáim kisebbek voltak, nem győztem benne sütni nekik a palacsintát. Mára persze ők is megnőttek, a legfiatalabb unokám 14 éves. Amikor csak tudok, készítek nekik valami finomságot – mesélte.A nyugdíjas asszony a tévét nem szereti nézni, inkább hallgatja, közben szorgosan jár a keze: sálat, sapkát, mamuszokat köt, horgol, mindig azt, amire éppen szüksége van a családnak. A nyugdíját is ezzel egészíti ki. A telet unja már, legszívesebben egész nap rendezkedne az udvaron. Alig várja, hogy kitavaszodjon, onnantól kezdve egészen őszig a szabadban tevékenykedik, gondoskodik a befőttről, savanyúságról.Gyöngyi 1961 óta él Deszken, kisgyerekként költözött ide a családjával, iskolába is itt járt. Később megismerkedett a helyben lakó leendő férjével, és a családi fészket itt építették meg. Ő ugyan már nem él, de két lányuk és családjaik a faluban laknak, ezért velük sok időt tud tölteni, de szusszanásnyi időt mindennap hagy magának.– Reggel 6 órakor már a postaládában találjuk a Délmagyarországot. Több évtizede előfizetők vagyunk, a pontos dátumot nem is tudom, olyan régóta járatjuk. Vagy a reggeli kávé mellett, vagy ebéd után olvasom ki – mesélte lelkesen az egykor a kendergyárban, illetve a SZEFO-ban meósként dolgozó asszony. Gyöngyit minden hír érdekel, még a sport is. Kedvencei a mellékletek, a Gasztromagazint és a Lillát betűről betűre elolvassa. Örült, hogy hűséges előfizetőink közül őt sorsoltuk ki, hiszen annak ellenére, hogy sok-sok játékunkon részt vett már, eddig még sohasem nyert.