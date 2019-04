Grand Champion díjat hoztak Olaszországból: ismét remekelt a SunCity BBQ Szeged csapata

Fotó: SunCity BBQ Szeged

A SunCity BBQ Szeged Nagy Iván irányításával vett részt az olaszországi versenyen, míg a sütőbokszokban a lassú tűzön és füstön sült húsokat csapattársai, Mészáros Ádám, Tamási Péter felügyelték.A szegediek elvitték a show-t: az első napon az összetett versenyben elsők lettek, megnyerték a Grand Champion díjat, míg a másodikon a Reserve Champion címet, vagyis a második helyen végeztek, különösen jól teljesítve lapocka (1. hely) és csirke (2. hely) kategóriában.Nagy Iván érdeklődésünkre elmondta, tavaly év végén részt vettek egy oktatáson, ahol a világ jelenlegi legjobb két csapatának a vezetője tartott tréninget.– Rengeteget tanultam, majd ezt a tudást csiszoltam télen, otthoni sütésekkel, fűszerek és szószok variálásával. Az időzítéseket is gyakoroltuk, mivel a versenyen az idő az egyik legnagyobb ellenség – magyarázta.A szegedi csapat sikeréről többször beszámoltunk lapunkban. Tavaly áprilisban a szintén Olaszországban megrendezett The War of Barbeque versenyen remekeltek, tavalyelőtt pedig marhaszegy kategóriában hozták el az első helyezést a tokaji borvidék szívében, Tállyán megrendezett nemzetközi barbecue-versenyen.