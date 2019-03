Grecsó Krisztián bemutatta Verát

Az író hétfőn mutatta be a kötetet az IH Rendezvényközpontban, ahol Ilia Mihály irodalomtörténész meg is jegyezte, hogy a Veronika név hűséget jelent, a regény pedig az író hűségét a városhoz. Az új kötetből Kováts Adél Kossuth-díjas színésznő olvasott fel. – Szerettem volna Szegeden maradni. Olyan lett nekem ez várost, mint egy vágyott nő, akit sosem kaphatok meg. Egyébként pedig Vera már feltűnt a Jelmezbál című kötetemben is – jegyezte meg Grecsó Krisztián.