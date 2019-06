Gusztusos, finom és az illata is jó: egy kórházi menüről van szó - fotók

Két éve Ambrus György mesterszakács és Németh László kezdeményezésére indult el a Főzzük körbe Magyarországot kórházainkban című országos gasztronómiai programsorozat. Német László, most a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökeként a program 12. állomásán Szegeden is bemutatta hogyan lehet kis odafigyeléssel, szebb tálalással jó étvággyal ehető kórházi menüt készíteni.Ambrus György olimpiai bajnok mesterszakács az ebéd tálalása előtt elmondta, azért kezdtél el ezt a programot, mert sok kritika érte a kórházi étkeztetést. Szegeden a kórházi ételeket a Suli Host készíti, Török Gábor ügyvezetőtől megtudtuk 1500 adagot állítanak össze naponta a betegeknek, aminek egyik fele normál, a másik diétás. A kórház dietetikusai 320 fajta diétás összetevőből állíthatják össze az étrendet, így egy-egy nap 50 féle ételt készít a közétkeztetéssel foglalkozó cég.– A magyar emberek nagy része egészségtelenül eszik, óriási feladat rávezetni őket arra, hogyan helyesen táplálkozzanak. A másik kardinális kérdés a sófogyasztás mértéke, ha az asztalon ott van a sószóró, akkor sokan anélkül nyúlnak érte automatikusan, hogy megkóstolnák az ételt – magyarázta Ambrus György.A prezentációs ebéden azt kaptuk csütörtökön, amit a betegek is: a normál menüt kóstolhattuk meg, zöldséglevest kínáltak kockatésztával, a főétel pedig sertéskaraj volt „Budapest" módra petrezselymes burgonyával tálalva. Kollégáimmal együtt megállapítottuk, az étel valóban finom volt, persze dobott rajta a különleges tálalás is.