Gyakoriak a panaszok, hogy büdös, zavaros a szegedi ivóvíz: kiderítettük, mi okozza a problémát

34 év alatt 11-szer tört el a vezeték



A márciusi algyői csőtörés kapcsán a vízmű vezetője elmondta, a tizennégy kilométer hosszú, egy méter átmérőjű beton csővezeték 1985-ben épült.



– A 34 év alatt ez volt a tizenegyedik csőtörés rajta, ami nem annyira sok. Ám az öregedés miatt várható, hogy sűrűbben fog előfordulni. Gyártási problémák okozzák ennek a törését – vélekedett Istókovics Zoltán. Hozzáfűzte, többet kellene költeni a hálózat felújítására, karbantartására, ám a többi vízműhöz hasonlóan a szegedi is forráshiánnyal küzd.

Az elmúlt egy évben gyakran panaszolták olvasóink: büdös, zavaros az ivóvíz Szegeden és környékén. Vörös József januárban egészen szerkesztőségünkig jött Szőregről egy ballon vízzel, amelynek alján két-három ujjnyi világosbarnás üledék volt ().Március közepén az algyőiek ijedtek meg: ott büdös volt a víz (), amely találgatásokra adott okot.Részben ezekre reagálva a víz világnapján megnyitotta a szolgáltató a nagyközönség előtt az egyik ivóvíztisztító telepet, hogy lássák a szegediek: tiszta, iható vizet kapnak. Az érdeklődök láthatták a technológiát, a Margaréta utcai ivóvíztisztító telepen Istókovics Zoltán, a Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója magyarázta el nekünk, mi okozza a problémát.– A Szegedi Vízmű 2017 óta egy új ivóvíztisztítási technológiát alkalmaz, amelyre az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelmények miatt volt szükség. A program bevezetése után megváltozott az ivóvízminőség Szegeden – magyarázta a vezérigazgató, aki úgy fogalmazott, a technológia üzemeltetése nekik is feladta a leckét.– Nagy felületű, három méter átmérőjű, öt méter magas tartályokban távolítjuk el az arzént, az ammóniumot, illetve a klórszármazékokat. Ezeket időről időre fertőtlenítjük, ilyenkor egy-egy telepet le kell állítani. Szeged mélyfúrási kutakból kapja a vizet öt telepen keresztül. Ha egy telep leáll, megváltozik a vízirány, a hálózatban lévő biofilm felkavarodik, és ettől válhat zavarossá vagy büdössé a víz – magyarázta.Legutóbb Algyőn is ezt történt. Nagy csőtörés volt, ezért le kellett állítani az egyik telepet. Ilyenkor az egyes telepeken kitermelt, és a hálózatba érkező vizek keveredése vaskicsapódást eredményezhet.– Folyamatosan ellenőrizzük a technológiát: naponta vesznek mintát a kollégák. Ez egy kötelező uniós technológia, amelyre Szegeden nem lett volna szükség, mert a szegedi hálózatban nem magasabb az arzén értéke a megengedettnél – magyarázta a vezérigazgató. Azt is megtudtuk, a vízminőség javítása érdekében még idén kicserélik a zeolit és az aktív szén tölteteket és a szűrőgyertyákat az összes tartályban, így jelentősen javulni fog az ivóvíz minősége, és várhatóan jóval kevesebb minőségi probléma adódik.