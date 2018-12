Gyálaréti életképek - kiállítás nyílt a városrész születéséről és közelmúltjáról

Juci néni paprikája, gyálaréti őszi táj, futball- és kugli meccsek, szántás és borkóstoló – csak néhány életkép, amelyeket Gyenes Kálmán fotóművész, a Délmagyarország napilap egykori munkatársa örökített meg a település életéből. Munkáiból Schmidt Andrea, lapunk volt munkatársa és Németh György, az MTI korábbi fotóriportere állított össze egy csokorra valót, és rendezték egy tárlatba gyálaréti régi családi képekkel.Az 1923-ban Gyála néven alakult, majd 1946 óta Gyálarét nevű község múltjáról Marjanucz László történész mesélt az érdeklődőknek a Gyálaréti Művelődési Házban szombat délután tartott kiállítás megnyitón. Kiemelte, nem véletlenül adta a „Trianon szülötte" címet a városrészről szóló könyvének, hiszen valóban a világháborút lezáró békediktátum után született. Elmondta, hogy először házak, iskola létesült, majd a helybéliek templomot is szerettek volna – és ezek azok a sarokpontok egy település életében, amelyek jelzik a megmaradás szándékát.Schmidt Andrea személyes élményeit osztotta meg az érdeklődőkkel. A fotóriporter felelevenítette, hogy Gyenes Kálmánnal a Délépnél ismerkedett meg, és bár tudta, miként is kell egy fényképet előhívni és nagyítani, igazán használni a szemét tőle tanulta meg, akárcsak azt, hogy miként is kell kommunikálni az emberekkel. Németh György fotóriporter a Gyenes Kálmán és közte lévő párhuzamosságokra hozott példát. Elmondta, hogy mindketten csak a harmincas éveik derekán kezdtek el sajtófotóval foglalkozni, előtte más szakmájuk volt. Sokszor jártak közösen vidékre dolgozni, 2002 után pedig Erdély igazi arcát is a Gyenes Kálmánnal közös utazások alatt ismerte meg.