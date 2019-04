Gyerekek, akik külföldiként élnek Szegeden: 4 tízéves fiatallal beszélgettünk, hogyan boldogulnak

Mongóliából, Egyiptomból, Angliából és Dél-Afrikából is érkeztek Szegedre gyerekek az elmúlt időszakban. Fotó: Frank Yvette

A két tannyelvű Madáchban közel 20 olyan diák tanul, akinek a családja sem beszél magyarul.

Fotó: Frank Yvette

Több mint 30 olyan diák tanul a Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, aki külföldről költözött Szegedre, közülük 18-nak egyik szülője sem magyar. Sokan teljesen más kultúrából érkeztek, így a nyelv mellett az itteni szokásokat is meg kell ismerniük.Bayar Bat-Ulzi Mongóliából, Mariam Mourad Egyiptomból költözött tavaly szeptemberben Szegedre, mindketten szüleik munkája miatt. Egyikük sem beszél magyarul, angolul is csak annyit, amennyi a két tannyelvű iskolában fél év alatt rájuk ragadt. – Nagyon jó itt. Például nincs hideg. Nálunk télen mínusz 15 fok van – mesélte Ulzi, aki tanárait is megdöbbentő módon úgy ír ötös angol–magyar szódolgozatokat, hogy egyik nyelvet sem ismeri. Otthon saját nyelvükre fordítják le a tananyagot, így tanul. Mariam azt mondta, neki még kicsit nehezen megy az iskola, de mindenképpen magyarul is szeretne megtanulni. Angolul már meg mer szólalni, így beszélget új barátaival is.Clarissa van der Waltnak és Toy Katalin Charlotte-nak jóval könnyebb dolguk volt, amikor elkezdték Szegeden az iskolát, az angolt ugyanis mindketten anyanyelvi szinten beszélik, Kati a magyart is. Neki az anyukája magyar, Angliából költöztek haza apukájával másfél éve. Édesanyja ott maradt, mert a Brexit miatt féltek, már nem tudnak visszamenni.– Anyukám azt akarta, hogy beszéljek magyarul is, ezért jöttünk ide – mesélte Kati. – Itt jobban is érzem magam. Az iskola sokkal szabadabb, nagyon kedvesen fogadott mindenki, és sok barátom lett – mesélte a kislány, aki már nem is vágyik vissza Angliába. Clarissa pedig a legjobb barátnője lett – a dél-afrikai lánynak, aki tavaly szeptemberben érkezett, nagy segítség volt, hogy talált valakit, akivel anyanyelvi szinten tud angolul beszélgetni. Ő is tanult magyarul, mert édesapja magyar, de már elfelejtette.– Nagyon nehéz volt otthagyni a házunkat, amit saját magunknak építettünk, és persze a barátaimat, a kutyánkat és macskánkat is. De a mi országunk veszélyes – mondta Clarissa. Elmesélte, milyen szörnyűségek történnek hazájában, de aztán elsírta magát és azt mondta, nyilvánosan mégsem akar erről beszélni. – Bár itt az iskola nehezebb, többet kell tanulni, de legalább biztonságban vagyok. Tudok aludni, és nincsenek rémálmaim. Én már itt képzelem el az életemet, teljesen biztos, hogy nem akarok máshol élni.A tapasztalatok szerint a külföldi diákok könnyen beilleszkednek a két tannyelvű iskola mindennapjaiba, és mivel sok angol nyelvű tantárgyuk van, a tanulás sem okoz számukra problémát. Ráadásul hamar megtanulnak magyarul, a magyar gyerekek pedig kedvelik őket, hiszen kötetlen körülmények között is beszélgethetnek velük angolul. Egy-egy dolgozat alkalmával pedig kifejezetten hasznos is lehet, ha padtársnak meg tudják nyerni valamelyiküket maguknak.