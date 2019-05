Gyerekek versenyeztek az emlékparkban - fotók

Fotók: Kuklis István

2006-ban indult a Kerekemese vetélkedősorozat, amelyiknek idei döntőjét szombaton rendezték az Ópusztaszeri Emlékparkban. A szervezők szerint az a céljuk, hogy a gyerekek megismerjék múltunkat, történelmünket, hagyományainkat és az ország természeti kincseit is. A gyerekeknek különféle feladatokat kellett megoldaniuk, ezek pedig kutatómunkát, találékonyságot és színes képzelőerőt igényelnek. A rendezvénysorozat szervezői fontosnak tartják, hogy a gyerekek ne csak a magyar történelemmel ismerkedjenek meg, hanem egy komplex világszemlélet kialakítását tűzték ki célul.A mostani vetélkedőre majdnem 140 csapat jelentkezett. Két korcsoportba lehetett nevezni. A gyerekek először egy háromfordulós írásbeli vetélkedőn vettel részt. Ezután kiválasztanak korcsoportonként 12 csapatot, akik elmehetnek az emlékparkba, a nagy döntőre.Ezen már nem csak a lexikális tudásra van szükség, hanem nagyon fontos a csapatszellem, az ügyesség és a kreativitás is. Utóbbira azért is szükség van, mert minden fordulóban legalább kettő olyan feladatot kapnak a versenyzők, amelyek megoldásához ez a képesség szükséges.A feladatok között egyébként volt például családfakutatás, népdalgyűjtés , de volt olyan is, hogy valamilyen világháborús tárgyat kellett felkutatniuk.A vetélkedő eddigi története során közel 5000 gyermeket mozgatott meg határainkon innen és túl.A vetélkedő három központi témakör meghatározásával, a feladatlapok összeállításával, a három forduló megoldásainak javításával, a döntő megszervezésével együtt az év elejétől április végéig tart.