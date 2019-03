Gyerekkori álma lett a hivatása: a megye is elismerte Enginé Ábrahám Katalin munkáját

Enginé Ábrahám Katalin jelenleg a másodikosok osztályfőnöke. Ottjártunkkor épp a környezetvédelemről oktatott. Fotó: Frank Yvette

Csongrád Megye Sportjáért és Ifjúságáért Díjjal ismerték el március 14-én a mórahalmi Szent László Katolikus Általános Iskola alapítójának és pedagógusának munkáját. Enginé Ábrahám Katalin a megyei közgyűlés elnökétől, Kakas Bélától vehette át az elismerést, azt mondja, még sosem kapott kitüntetést, és nem is számított rá, hogy most kap.– A kolléganőim szóltak, amikor először megjelent a Délmagyarban a díjazottak listája, hogy nézzem gyorsan, mert köztük vagyok én is.– Nagyon meglepődtem, hiszen nem volt tudomásom róla, hogy a vezetőség jelölt rá. Úgy vélem, ez óriási elismerése a munkámnak, de hogy pontosan miért kaptam, még most sem tudom igazán. Talán mert mindig élen jártam az új pedagógiai módszerek kipróbálásban, a pályázatokban, és abban, hogy környezettudatosságra neveltem a diákokat, amikor csak lehet, a szabadba megyünk, a negyedikeseket minden évben Visegrádra viszem ötnapos erdei iskolai látogatásra, de egyik osztályommal már egy országos természetismereti versenyt is megnyertünk. Épp úgy teszek, mint a többi pedagógus, persze a jelölésben fontos tényező volt az is, hogy az egyházi iskola megalapítása az én nevemhez fűződik Mórahalmon, valamint a helyi erdei iskola programjának kidolgozásában vállalt szerepem – részletezi a tanító.Enginé Ábrahám Katalin már 27 éve a pályán van, azt mondja, ha elölről kezdené, akkor is ezt a pályát választaná. – Ez gyerekkori álmom volt. Először óvónőnek tanultam, de rájöttem, hogy én a 6 és 10 év közötti korosztállyal szeretnék inkább foglalkozni. Szeretem ezt csinálni, ez nem munka, hanem hivatás. Szeretettel dolgozunk, cserébe pedig sok hálát kapunk adiákoktól, ők adnak erőt a mindennapokhoz.