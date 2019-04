Gyöngyszemek a szegedi paneldzsungelben: csodaszép kerteket gondoznak a lakók - fotók

A kertészkedés megnyugtat, kikapcsol, és edzésben tart. Sőt,. Amikor puszta kézzel nyúlunk a földhöz vagy belélegezzük az illatát, a Mycobacterium vaccae nevű talajbaktérium elindítja az emberi szervezet szerotonin-termelését - azon kívül, hogy hangulatjavító, a szerotonin az immunrendszer működését is támogatja. Az is "haszonélvezője" lehet a sok zöldnek, virágnak, aki maga nem kertészkedik. A természetben lehiggadunk és feltöltődünk.A szép kertekről nem elsősorban a Budapesti körút jutna eszünkbe, sokkal inkább Alsóváros, Újszeged, vagy más, kertes házas övezet. A panellakók irigykedve gondolnak a családi házak kertjeire, miközben- ez a sztereotípia már három éve is megdőlni látszott,. Ott egy korábbi lakó rózsáit kezdték el gondozni házbeli asszonyok, és ahogy mondták, ástak, ástak... majd egyszer csak kert kerekedett ki belőle, szép kilátással a Zápor-tóra. De írtunk egy Nyitra utcai férfiról is, akiA közelmúltban Papdi Balázs szegedi fotográfus készített fotósorozatot négy ilyen "közösségi kertben" a Budapesti körút környékén, a panelok között -Egy borongós kora délutánon sétára indultunk, hátha többet megtudunk ezekről. A Hajlat utcában kezdtük a nézelődést, ahol rögtön egy szép, ötletesen elrendezett, mediterrán hangulatú fűszerkertre bukkantunk. Első ránézésre nőtt benne metélőhagyma, levendula, rozmaring, citromfű, kakukkfű - böngésszenek a képek között, hátha felfedeznek még valamit! Mindez a Hajlat utca és a Budapesti körút sarkán, ahol - hiába rengeteg a zöldterület a szegedi panelos városrészekben - erre mégsem számítanánk.Néhány tömbbel arrébb, a Budapesti körút 26. előtt olyan színorgia fogadott minket, mintha hivatásos kertész kezelné a panel előtti területet. Egy, a házban lakó asszonyt állítottunk meg, aki elmondta: nem fizetnek kertésznek, három lakó keze munkáját dicsérik a tömb előtti kertek. - Ezt a részt egy hegedűművész gondozza - mutatott a legszínesebb szakaszra, ahol annyi virág nyílt pár négyzetméteren, hogy össze sem tudtuk számolni. Ügyesen kihasználták dekorációs elemként a ház előtti kiszáradt fát is: virágtartó lett belőle, és madáretető is helyet kapott rajta. A három lakó műveli a kerteket, a költségeken pedig megosztozik a lakóközösség. Mindenki jól jár: aki ráér és szeret, az kertészkedik, aki nem, az is élvezi a gyönyörű látványt, valahányszor kilép a házból vagy kinéz az ablakon.Egyszerűbb, de szépen gondozott kerteket meglepően sok helyen találtunk ezen a környéken. Sokan abból gazdálkodnak leginkább, amit az önkormányzati kép viselőtől kapnak a közösségek virágosításra - de azokból a növényekből, plusz költség nélkül is nagyon szép dolgokat lehet kihozni. Nincs két egyforma kert, és a dekoráció is változatos. A Pentelei soron ötvenes férfi öntözte az 5. előtti kertet, amelyben nemrég ültetett virágok nyíltak fakerítéssel körbevéve, az ágyások között ösvények. - Én a locsolást vállaltam - mesélte: kiderült, összefogtak a lakók, kiosztották egymás között a feladatokat a kiskerttel. Helyeselünk: locsolni mi is nagyon szeretünk.Javasolja, járjuk végig a sor házait, mindenhol találunk valami szépet. A következőnél rögtön az jut eszünkbe, hogy egy szép virágoskertnek abban is szerepe lehet, hogy kialakuljon egy összetartó közösség. Itt ugyanis még sakkasztalka is áll padokkal. Nem csak azok állnak többet szóba egymással, akik művelik a kertet, hanem azok is, akik csak csodálják - mert jó ott lenni.A Zápor- tó melletti panelházhoz is ellátogattunk, ahol a három asszony szép virágoskertté bővítette a rózsaágyást. Az akkor készült fotókat a mai látvány messze felülmúlja: többféle különleges tulipán, szellőrózsa, gyöngyike, és még ki tudja, hányféle virág nyílik a ház oldalán végighúzódó kertben. Az ünnep közeledtével a hatalmas rozmaringbokor karrierje teljesedett ki tojásfaként, a dekorációs elemként is használt vizesflakon-aljakban valami kel, ami biztosan szép lesz, kicsit arrébb vesszőfonatok választják el az ágyásokat. Két figyelmeztetést is olvasunk: Ne vidd el, csodáld! - ezt sajnos egyáltalán nem csodáljuk. Már két éve is említették: a ballagó iskolások nemegyszer az ő virágaikat tépik le díszítésnek - hátha a táblák egy kicsit elveszik a kedvüket, ha már a házbeliek ennyit dolgoznak itt. Ottjártunkkor is kint volt a kert mellett az öntözőkanna, a virágföld, látszik, hogy napi rendszerességgel gondozzák a növényeket.Kicsit távolabb, a Zöldfa utcában is találtunk húsvéti dekorációt, igaz, az erkély rácsára akasztgatva - az erkély alatt viszont szintén nagyon szép kert terült el, és a földszinti teraszok alatti virágvályúk sem maradtak üresen. A Sás utcában kreatívan díszített kiskertet fotóztunk, ahol még az üres csigaházaknak és a használaton kívüli fakanálnak is találtak megfelelő helyet - annyit tudtunk meg, hogy egy, a házban lakó nyugdíjas férfi alakította ki.Innentől egy kicsit elkeveredtünk az utcácskákban, a kertek között. - Itt mindent magunk csinálunk! - felelte egy idős hölgy, aki barátnőjével indult éppen valahová. Szép sziklakertre álltunk meg rácsodálkozni a házuk előtt, megkérdezte, segíthet-e valamiben.Nem messze találkoztunk a 78 éves Katalinnal, aki éppen azért jött le, hogy lefotózza a kertet, amit aznap délelőtt fejeztek be. Öten összeálltak, és úgy döntöttek, nem fizetnek a terület karbantartásáért, elvégzik ők maguk - mert a jó levegő egészséges. Az utcában egyébként mindegyik ház előtt láttunk szépen rendben tartott virágágyásokat, fákat, Katalinék a képviselőtől kapott virágokat ültették ki, nem költöttek plusz pénzt a virágosításra. Nagyon hangulatos lett a végeredmény.Az asszony mutatja: a járda és az úttest közötti sávban is elültettek liliomokat, ahonnan évekkel ezelőtt kivágták a sövényt. Az emberek még nem szokták meg, hogy megint növény van itt a kitaposott füvön kívül, olykor még átgázolnak rajta. "Megfogta" a sávban három fenyő is, amin biztos nem fognak. Mindhárom karácsonyfaként kezdte valamikor.