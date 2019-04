Gyopáros Alpár kormánybiztos Üllésen beszélt a kistelepülések fejlesztéséről - Fotók

A Magyar Falu programról és a falusi csokról tájékoztatta a térség polgármestereit Gyopáros Alpár kormánybiztos Üllésen kedden. A Magyar Falu program támogatásaiból jelenleg öt már elérhető: az egyházi, illetve önkormányzati közösségi terek fejlesztése mellett az orvosi rendelők felújítására, orvosi eszközök beszerzésére és orvosházak fejlesztésére pályázhatnak az érintett önkormányzatok. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, a falusiak írják ezt a programot, nem a fővárosban született.– Szeptember óta 52 településen jártam, ahol több mint háromezer önkormányzati vezetővel találkoztam. Az ő javaslataikat, tapasztalataikat beépítettük a programba. Ezeket még most is gyűjtjük, így a 15 kiírásra váró támogatási program tartalmi kérdéseiben is módosíthatunk – magyarázta a Magyar Falu program kormánybiztosa. Elmondta, egy étlapot kínálnak az ötezer fő alatti települések polgármestereinek, amelyből maguk választhatják ki, mi az, amire szükségük van.Nagy Attila, Üllés polgármestere elmondta, ők biztos pályáznak belterületi utak felújítására. Ehhez a kormánybiztos hozzáfűzte, vélhetően ez lesz a legnépszerűbb támogatási forma. Tanács Gábortól, Bordány polgármesterétől megtudtuk, ők a szolgálatilakás-felújításra pályáznak majd, de az utak, járdák korszerűsítésére és a temető karbantartására is.– A program célja, hogy helyben tartsuk a fiatalokat, akiknek megfelelő életstílust kívánunk biztosítani a falvakban is – magyarázta a kormánybiztos. Az ország 2887 települése vehet részt ebben, a megyéből 50 pályázhat. A kormánybiztos a falusi csok pontos részleteiről is beszélt. Elmondta, módosítottak a feltételeken, így vélhetően több falu lesz érintett ebben, mint amennyiről korábban hallani lehetett.Bordányban jelenleg zajlik a bölcsőde és az óvoda korszerűsítése TOP-os forrásból. A Magyar Falu programban az utakat, járdákat korszerűsítenék, valamint pályáznak a temető karbantartására és szolgálati lakások felújítására.