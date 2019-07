Gyűjtőpont lett Szőreg a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programban

– Nagy öröm számunkra, hogy idén mi lehetünk azok, akik Szegeden és környékéről összegyűjtjük az adományokat. Nálunk július 29-én 10 órától lehet leadni a felajánlást a Mályva téren, ahol a korábbi években is vártuk a gazdákat. Tápé, Kübekháza, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Deszk, Ferencszállás és Üllés is csatlakozott Szőreghez, az utóbbi település polgármestere idén először jelezte részvételi szándékukat, így még többen segíthetünk a rászoruló embertársainkon. A nálunk összegyűlt gabonából az alsóvárosi ferencesekhez is juttatunk, hogy megsegítsék a hajléktalanokat

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programot 2019-ben minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva szervezi meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szö­­­vetsége (Magosz). A NAK már megalakulása óta, 2013-tól a Magosszal együttműködve szervezi a jótékonysági programot, ezen keresztül a közösségek és a rászorulók támogatását.A NAK eleinte stratégiai part­­nerként, 2015 óta pedig már főszervezőként vesz részt az egész éves rendezvénysorozaton. A Magyar Örökség-díjas program társadalmi bázisa az elmúlt években egyre erősödött, amit a felajánlók száma mellett egy másik dolog is bizonyít: a Magosz átvette a Magyarok kenyere program lebonyolítási jogait, egyben a Magyarok Kenyere Alapítványt is, amelynek kuratóriumában mostantól határon túli személyek is helyet foglalnak – adta hírül lapunkhoz eljuttatott közleményében a NAK.Győrffy Balázs, a Nemze­­ti Agrárgazdasági Kamara el­­nöke a programindító sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a Kárpát-medencében élő ma­­gyar gazdák összefogása révén a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program valamennyiünk számára a nemzeti összetartozásnak, az összefogásnak egy különleges módja. Hozzátette, büszke a magyar gazdatársadalomra, amely nélkül ez a nemes kezdeményezés ma nem lehetne az egész Kárpát-medencét átölelő jelentős nemzeti ügy.A Csongrád megyei gyűjtő­pontokat és a gyűjtési időpontokat hétfőn közli majd a megyei agrárkamara, de azt már biztosan tudjuk, hogy Sző­­reg idén gyűjtőpontként funkcionál, kilenc településről érkezik majd ide gabona.– tájékoztatta a Délmagyarországot Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő. Tavaly egyébként a szőregi rendezvényen tizennégy mázsa kenyérrevalót gyűjtöttek össze, a gazdák segítségét pedig vendéglátással hálálták meg.A program támogatottsá­­ga évről évre növekszik, az ado­­mányozók száma az el­­múlt évben minden eddigi re­­­­kordot megdöntött: a 19 ma­­gyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 személy adományozott, a határon túli adományozók száma pedig jelentősen meghaladta a 2000 főt. Szintén pozitív, hogy az összegyűjtött búzaadomány mennyisége már második éve lépte túl a 600 tonnát, amely 80 ezer rászoruló gyermek számára biztosít magyar kenyeret. Megyénkben hét helyen fogadták az adományokat, 263 adományozó jóvoltából összesen 21 ezer 150 kilogramm búza gyűlt össze, amiből 9390 kiló liszt lett, a legaktívabbak a ma­­kói gazdák voltak.A felajánlott búzából készült liszt nagy részét minden évben a program kiemelt kedvezményezettjei kapják, de a korábbi évekhez hasonlóan újabb karitatív szervezetek is csatlakozhatnak.