Gyümölcsöző volt a sok tavaszi napsütés: 3 héttel korábban indult a hazai eperszezon

Rescsik László már egy hete árulja a zsombói epret. Fotó: Török János

Az egyik Teleki utcai zöldségesben Vásárhelyen a görög epret Afrodité kínálja. Fotó: Imre Péter

A sok tavaszi napsütés miatt három héttel hamarabb indult idén az eperszezon: múlt héten már elkezdték szedni a fólia alatt termesztett gyümölcsöt. A piacokon egyelőre még hitetlenkedve fogadják, hogy nem Görögországból vagy Spanyolországból való a kínált portéka – bár ez most még az árán is látszik. Míg a messziről jött gyümölcs kilójáért ezer, a hazaiért akár háromezer forintot is elkérnek.– Április 23-án szoktuk az első epreket leszedni, most április 3-án már árultuk – mesélte Rescsik László. A zsombói gazda 1,4 hektáron termeszti az epret, speciális technológiával. A vegyszermentes gyümölcsöt biológiai védelemmel állítja elő. Többek között ennek is köszönheti a korai termést.– Amellett, hogy permetszerek helyett betelepített rovarokat használok, nálam a virágokat is poszméhek porozzák be. Ezek már 10 fokban is dolgoznak, amikor a méhek még nem. Mivel február végén már virágzott az eper, erre szükség is volt – magyarázta.A gazda úgy számol, május első harmadában terem majd dömpingszerűen az eper, május 20-szal pedig véget ér a szezon. – Aki pünkösdkor szeretne dzsemnek valót venni, valószínűleg pórul jár. Addigra ugyanis a szabadföldi eper is leérik – mondta. Idén ráadásul várhatóan kevesebb eper lesz, mint tavaly, előző évben ugyanis annyira rossz szezont zártak a gazdák, hogy most 30-40 százalékkal kevesebbet ültettek.Eperfronton szétnéztünk Vásárhelyen is. A gyengébbnek számító keddi piaci napon délelőtt már nem találtunk a vásárban, ezért két Teleki utcai zöldségesben tartottunk mustrát. Még mindkettőben görögöt kínáltak a vevőknek, kilóját 880 forintért, nagyjából félkilós adagokba kiporciózva, 440-ért. Az egyik helyen stílszerűen egy Afrodité nevű eladó kínálja a görög epret. Megtudtuk, a vásárhelyi piacon már magyar is kapható, kilója 1600 forint körüli áron.