Ha azt hiszi, egy garázsért 5 millió a maximum, téved!

– Főként az új építésű ingatlanok alatt lévő kocsibeállók esetében növekedtek meg a díjak, hiszen az eladók rájöttek, hogy egyre népszerűbb lakással együtt beállót is vásárolni, így két dolog oldódik meg egyszerre. Hogy az emelkedést mennyire éli meg negatívan a lakosság, azt nem tudjuk felmérni, hiszen ahogyan a lakóingatlanokat is megvásárolják drágábban, úgy ezért is adnak több pénzt, mert szükség van rá. Egyébként a következő években még ezek az árak pár százezer forinttal feljebb kúsznak majd, erre fel kell készülni

A lakás- és a garázsárak egyenes arányban nőnek. Fotó: Karnok Csaba

Kevés a parkoló Szegeden, a lakóövezetekben, a panelek környékén, míg a garázsok ára a plafont súrolja – panaszkodnak olvasóink a Csörög rovatban. Körülnéztünk az ingatlanpiacon, a legtöbb szegedi garázst tényleg több millió forintért kínálják, leginkább 3,5 és 4 millió forint között mozognak az árak, a megtekintett harminc ajánlat közül egy újszegedi, 18 négyzetméteres, szerelőaknás bizonyult a legolcsóbbnak, 800 ezer forintért kínálják eladásra egy garázssoron., egyébként szintén ebben a városrészben, a Dankó Pista utcában már dupla garázst árulnak 6 millió 350 ezer forintért.Radics Réka, a LAKhOMe vezetője azt mondja, a lakás- és a garázsárak egyenes arányban nőnek, de ez országos szintű, nem csak Szegeden tapasztalható.– nyilatkozta lapunknak a szakember.Hozzátette, a garázsok drágulása lassabban indult meg a lakásokhoz képest, de nemcsak az újak, hanem a régiek is drágulnak. Radics Réka rámutatott, ma már egy új építésű, 15 négyzetméteres gépkocsitárolót 5 millió forint alatt nem igazán kapunk meg, de a régiebbiek is 3–4 millió forint között mozognak. Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni akkor is, ha bérelnénk, míg másfél évvel ezelőtt 10 ezer forintért is ki tudtunk venni egyet, addig most ugyanazért 25-30 ezer forintot kell adnunk havonta.