Ha kell, folytatják a tiltakozást a termelők - Tejet és petíciót vittek a Pennynek

Kétszáz magyarországi tejtermelő és gazdálkodó vett részt kedden délelőtt a Penny Market Kft. alsónémedi központjánál tartott tüntetésen. Azért tiltakoztak, mert az áruházlánc a március 21-étől érvényes újságjában 135 forintért hirdetett akciós szlovák UHT-tejet, ami 14 forintos kiskereskedelmi árcsökkentést jelentett. A Tej Terméktanács kiszámolta, ez olyan ár, amelyért lehetetlen haszonnal eladni a tejet. A szakmaközi szervezet – amelynek egyébként a Penny is részese – attól tart, az árletörés az egész hazai tejágazaton végigsöpör, és károkat okoz. A termelők azért sem értették a kft. eljárását, mert a terméktanács március 12-én tárgyalt a Penny Market új ügyvezetőjével, Florian Naegele-lel az UHT-tejek piacáról, és annak a megbeszélésnek – a terméktanács szándéka szerint – az volt a közvetett célja, hogy ilyen akciók ne történjenek. A szlovák tej ügyében a terméktanács hatósági ellenőrzést kezdeményezett a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalnál és a NAV-nál.



Csak a pillanatnyi haszonmaximalizálás számít, a vásárlók becsábítása? – tette fel a kérdést a keddi tüntetésen Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A köztestület a tejtermelők mellett áll ebben a konfliktusban, felszólítja a Pennyt „kétes akciója" azonnali visszavonására. Győrffy szerint a Pennynek úgy kell viselkednie a magyar tejtermelőkkel, ahogyan otthon a német gazdákkal. Reméli, a többi kiskereskedelmi lánc nem követi a Penny példáját.



A tejválság idején az Unión belül Magyarország adta a legmagasabb támogatást a tejtermelőknek, hogy talpon maradjon az ágazat – emlékeztetett Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke. Jakab szerint épp ezért tisztességtelen a Penny eljárása. A Pennytől akciójának visszavonását kérte László Róbert Csongrád megyei tejtermelő is, aki a demonstrációs bizottságot vezeti. Felidézte, hogy a kormány, a terméktanács, a kamara és a Magosz összefogott, így sikerült 5 százalékra mérsékelni a tej áfáját, és elérni azt, hogy több magyar tej lett a hazai üzletekben. Ezt a közös eredményt tette kockára a Penny.

– Igenis van elég magyar tej, csak rendelni kell – cáfolta lapunknak László Róbert azt az állítást, miszerint a Penny azért hozott az akciójához Szlovákiából tejet, mert nem talált eleget a hazai piacon. – Ha igaz lett volna ez a kifogása, akkor tegnapelőtt nem írt volna ki mégis tendert, nem kért volna árajánlatot a hazai feldolgozóktól.

A tejtermelő azt mondta, azért demonstráltak, azért alkottak élőláncot, és adták át a petíciójukat, hogy kinyilvánítsák: nem kérnek abból az üzletpolitikából, amely szavak szintjén a hazai árut támogatja, tettekben viszont a külföldit. Megköszönték a kormánynak és a hatóságoknak a támogatást. – A kollégák a reggeli, hajnali fejést hagyták másra, hogy eljöjjenek, és folytatni is fogjuk a tiltakozást, ha nem lesz foganatja. Azért most jó néhány kollégám hozott a gazdasága által termelt tejből egy-egy dobozzal. Az ország minden részéből érkezett így áru. Letettük. Válogathat az áruházlánc.



Alsónémediben, a Penny központjánál tiltakoztak a magyar tejtermelők. Folytatják, ha kell.