Bóka József szerint a vízórák többnyire jól működnek. Az elmúlt években átlagosan ötven olyan megkeresést kaptak, hogy a lakók szerint többet mutat az óra, mint amennyit valójában fogyasztottak. Fotó:Török János

Egy olvasónk – aki azt kérte, se a neve, se pedig a címe ne jelenjen meg az újságban – levélben panaszolta el, hogy a közelmúltban megdöbbent, amikor kézhez kapta a társasház éves beszámolóját, mert a közös vízszámla 100 ezer forinttal volt több a szokásosnál. Hosszas utánajárást követően azt állapította meg a közös képviselővel együtt, hogy a hálózattisztításkor a vezetékrendszer faláról leváló részecskék kerülnek a vezetékbe, amelyek fennakadnak a fő vízmérők előtti szűrőben, megváltoztatják a keresztmetszetét, ezzel növelve az áramlási sebességet.A panasszal felkerestük a Szegedi Vízmű Zrt. értékesítési osztályvezetőjét. Bóka József azzal kezdte, hogy Szegeden és Algyőn 33 ezer bekötési vízmérő, hétköznapi nevén főmérő található az üzemeltetési területükön.– Minden évben vannak olyan ügyfeleink, akik amikor megkapják a számlát, olyan érzésük van, hogy a vízmérő elromolhatott, mert sokkal többet mér, mint az ő vélt fogyasztásuk, és ezért azt kérik, vizsgáljuk be a vízmérőt. Az elmúlt években átlagosan ötven ilyen megkeresés érkezett a vízműhöz. Ha kiderül, hogy egy mérő nem felel meg az előírásoknak, akkor a szolgáltató számára kötelezően előírják, hogy a számlákat a korábbi időszak átlagfogyasztása alapján kell meghatározni. Hogy mi okozta a meghibásodást, azt egy második vizsgálat hivatott meghatározni, de ennek a költsége százezres nagyságrendű, az elmúlt tíz évben egyetlen ilyen vizsgálat történt – magyarázta a szakember, aki nem vonta kétségbe, hogy a vízminőség-javító program miatt bizonyos városrészekben a fogyasztók a víz színének megváltozását észlelhetik, amit a vízben lévő vastartalmú vegyületek kiválása okoz, de nem jelenthetjük ki, hogy ez az anyag megakadhat a vízmérőben.– Volt egy társasház, ahol az emelkedő számlák miatt a fogyasztók egyből azt feltételezték, hogy a bekötési vízmérő romlott el, de megvizsgálva a házat, kiderült, hogy ha elmaradnak a diktálási, leolvasási időszakban a vízmérőállások bejelentésével, akkor becslés alapján készülnek a számlák. Ha egy társasházban laknak tizenketten, és mindannyian bediktálják a mérőóraállásukat, akkor igen nagy valószínűséggel rendben lesz a számla. De ha ennél a háznál, amelyről most általánosságban beszélünk, a tizenkét tulajdonosból csak hárman diktálják be rendszeresen az óraállást, a többiek nem, akkor folyamatosan becsült számlák készülnek, és a becslés miatt adódhat ez a különbség, amelyet túlfizetés esetén természetesen jóváírunk majd – folytatta az osztályvezető.Bóka József a konkrét panaszról szólva azt mondta, gyorsan pontot lehetne tenni az ügy végére, a legbiztosabb ellenőrzési mód, hogyha a felhasználók kérelme alapján a szolgáltató soron kívüli leolvasással begyűjti az összes mérőállást, és elszámolást készít. – Fontos, hogy ehhez mind a tizenkét tulajdonos akarata kell, és mindenkinek otthon kell lennie a leolvasáskor – hangsúlyozta a szakember.