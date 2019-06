Ha táboroztatni szeretnénk a csemetét nyáron, akkor időben kell ébredni - Mutatjuk mikor kezdjék!

– Idén is a természettudományokat népszerűsítő, sütő-főző, illetve legótáboraink voltak a legnépszerűbbek. Ezek gyakorlatilag az első héten beteltek

Egy hét múlva kitör a nyári szünet, a szülőkön pedig a pánik: hová teszik két és fél hónapig gyermekeiket. A legpraktikusabb választás a tábor, hiszen ott felügyelet alatt, értelmes programokkal lehet tölteni az időt. Csakhogy aki most kap észbe, sok lehetőségről már lemaradt.– mondta el Orbán Hédi, az idén is több tucatnyi tábort kínáló Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatója. Az Agórában idén újdonság volt, hogy már online is be lehetett fizetni a táborokat. Ez a tapasztalatok szerint nagy segítség volt a szülőknek, hiszen nem kellett sorban állniuk, ráadásul a felület egy héttel hamarabb megnyílt, mint a személyes fizetési lehetőség. – Aki most lemaradt, annak tanulság lehet, hogy nem árt már április első napjaiban figyelni, mikortól indul a fizetés – mondta az igazgató.Hasonlóan nagy érdeklődés övezte az önkormányzati napközis tábort is. Mivel a napokban derült ki, hányan mondták vissza a jelentkezést vagy mulasztották el a befizetést, lettek megüresedett helyek. Ezekre az Agórában lehet jelentkezni.A magánszervezésű táborokban általában még vannak szabad helyek, ám ezek esetében sem érdemes sokáig halogatni a döntést. Átlagosan az 5 napos, napközis jellegű táborért 17–20 ezer forintot kell kifizetni, de egy népszerű vagy menő programcsomagért akár dupláját is elkérhetik.