Ha tehetik, néhány ezer forintért is váltanak az emberek - Folyamatosan keresik a munkásokat a megyében

Bessenyei Zsolt, a szegedi Picket is tulajdonló Bonafarm-csoport HR-vezetője szerint egyre nehezebb megtalálniuk a megfelelő felkészültségű és hozzáállású kollégát, és ez nemcsak Csongrád megyére, az egész országra igaz. – Sajnos ma már azzal kell szembesülnünk, hogy betanított munkást éppoly nehéz találni, mint szakképzettet. Néhány éve még „csak" a szakmunkáshiánnyal küzdöttünk, mára az egyszerűbbre, a segédmunkára is nagyon nehéz alkalmas embert felvenni – fogalmaz.A dél-alföldi Bonafarm-érdekeltségek hasonlóképpen nehezen találják a megfelelő munkaerőt, mint a dunántúliak.– Előny, hogy sokan azok közül, akik csak tanulni jöttek a dél-alföldi régióba, Szegedre, megismerve a cégünket úgy döntenek, hogy itt maradnak dolgozni – mondja Bessenyei Zsolt. Szakmai gyakorlatra már hosszú évek óta fogadják a diákokat, elsősorban élelmiszermérnököket, közgazdászokat, gépész- és környezetvédelmi mérnököket.A világszinten piacvezető ízesítő- és illatanyaggyártó Givaudan tulajdonában lévő makói gyárban is folyamatos a „munkásfelvétel". Karkas Mihály ügyvezető szerint a cég városba településében szerepet játszott az is, hogy Makón még elérhető az a munkaerő, amelyik nem megy el messzire dolgozni. Őket helyben lehet és kell foglalkoztatni.– Kihívás megszólítani a mai huszonéves generációt, hogy értékteremtő módon csatlakozzon a munkavégzéshez ez a korosztály – mondja, hozzátéve, a szakképzésnek nagyon komoly a szerepe, a gyakorlatorientált, a duális képzés az, ami előrevisz.Jelenleg közel 420-an vannak, de folyamatosan keresik a kollégákat, a termelésbe gépkezelőket, operátorokat, a raktárba anyagmozgatókat, raktárosokat. – A fluktuáció nagyobb, mint szeretnénk – mondja Karkas Mihály, hozzátéve, érzékenyek az emberek arra, hol tudnak néhány ezer forinttal többet keresni. Szerinte ez az egyik fő oka a kívánatosnál nagyobb munkaerőmozgásnak.– 34 év az átlagéletkor, ami fiatalnak számít, olyan ambiciózus munkaerőt keresünk és találunk, akiket vonz a nemzetközi munkahely – mondja az igazgató, hozzátéve, sokuknak ez az első vagy maximum a második állása. Sok fiatal diplomást is sikerült hazahozniuk Makóra, a változatosság vonzza őket, és sokan járnak át Szegedről is dolgozni.A Balástyáról induló, azóta Szegeden és Budapesten irodát működtető agrárinformatikai cég, a Gremon Systems Zrt. főként külföldi, magas technológiai szintű üvegházakba tervez „okosrendszereket". Hazánkban is lefedték már ezt a piacot, megoldásaik ott vannak mindenütt, ahol egy hektárnál nagyobb területet borít üvegház.Érdekes, hogy a Gremon kezdetben éppen a megbízható munkaerő hiányára próbált megoldást találni, így született egy dolgozókat motiváló szoftver. Segítségével nyomon lehet követni a kertészet dolgozóinak teljesítményét, a részfeladatokban jó munkatársakat magasabb bérezéssel motiválták. – Mindez internetalapú, könnyebben fejleszthető, ráadásul mobilról is elérhető – mondja Újszászi András alapító tag, fejlesztési vezető.Húszan vannak, de olyan nincs, hogy mindenki egyszerre Szegeden legyen. – Az IT-szakemberekben felpezsdült a szegedi piac, ez bennünket is kihívások elé állít, ilyen tempóban az egyetem nem tudja az utánpótlást biztosítani – mondja Újszászi András. Bevallja, fejlesztőcsapatukat megtartani sem könnyű, és nem csak a pénz-ről van szó. – Egyszerűen már rövid távon is muszáj nekik perspektívát mutatni, különben nem lehet őket megtartani – mondja.A szentesi Legrand vezérigazgatója, Károlyi László szerint nem az a baj, hogy a fiatalok szerencsét akarnak próbálni külföldön, hanem az, ha nem akarnak hazajönni. – Ne az legyen a cél, hogy itthon tartsuk a fiataljainkat, hanem olyan körülményeket teremtsünk, hogy az itthon maradók szívesen dolgozzanak, a szerencsét próbálók meg akarjanak hazajönni a „tanulmányút" után!– A Legrandnál viszonylag alacsony a fluktuáció, bár a korábbi 3–5 százalékhoz képest 10 körülire emelkedett, mégis messze alacsonyabb, mint amit más cégektől hallok, ahol akár a 30 százalékot is eléri – mondja. Meggyő-ződése, hogy egy álláshelyet akkor tartanak meg a munkavállalók, ha három dologra figyelnek a foglalkoztatók. Legalább a piaci szinten, de inkább felette tartani a béreket, megfelelő munkakörülményeket biztosítani, és sikeres munkakultúrát működtetni. A munkaerőhiány okai között még mindig ott van, hogy a magyar szakember egy külföldi betanított munkán – például a vendéglátásban – az itthoni bére két-háromszorosát keresi meg, ha vállalja a családtól való távollétet. A pénz csábító.