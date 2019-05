˝Ha valaki jó slammer volt a 19. században, az Petőfi˝ - Wass Albertet keltette életre Rékasi Károly Szegeden

Rékasi Károly nem akart egyszerű fekete öltönyben kiállni és verseket szavalni. Fotó: Frank Yvette

Gödöllőn minden évben megrendezték a szabadság napját. Ide kapott Rékasi Károly meghívást Koltay Gábor filmrendezőtől, aki minden évben más író életművére alapozza az ünnepi műsort. – Amikor Wass Albert munkásságát aknázta ki, meghívott. Akkor találkoztam igazából a Mezőség írójával. Olyankor voltam középiskolás, amikor nem volt ajánlott forgatni a műveit. Később persze megtudtam, mennyien is keresték azt a fővárosi könyvesboltot, ahol árulták őket.Miután leforgatták közösen az Adjátok vissza a hegyeimet! című filmet, a színész megkérte Koltayt, állítson össze neki egy irodalmi műsort.– Videóbejátszásokkal, zenével hullámoztatjuk a tekintetet, mikor épp hova érdemes figyelni. Próbáltunk másképp a nézők elé állni, mint régen, az irodalmi esteken. Máshol tartunk, mint hogy egy fekete öltönyben egy férfi kiálljon, és egy órán át szavaljon. Más attitűdökkel jönnek be ma a nézők.A színész azt is elmagyarázta, hogy amíg a néző úgy véli, egy szereplőtől kap élményt a műsor alatt, addig ő annyiszor kapja vissza az élményt, ahányan a nézőtéren ülnek. Hiszen a figyelem, ha minden jól megy, mindig kitapintható.– A fiammal összeállítottunk egy Petőfi irodalmi estet, mégpedig szerintem azt sem a szokványos módon – mesélte a színész, akinek a fia verseket ír, és slam poetryvel is próbálkozik, legutóbb egy országos pályázat harmadik helyét szerezte meg 1200 jelentkezőből. – Azt találtam ki, hogy ha valaki jó slammer volt a 19. században, az Petőfi. Megnéztük, hogy egy 21. századi slammer ugyanazokból a témakörökből mit szed elő, már az ő világából. Így összeállt Az alföld és Zsigmond fiam Budakeszi című verse például.Azt is elárulta, hogy kedveli a sorból kilógó dolgokat, feltéve, hogy jól vannak összeállítva. A Wass Albert-estjére visszakanyarodva elmondta, a befogadóképességnek is van határa. – Azt a pontot próbáltam megtalálni, amíg irodalommal képes találkozni az ember, amíg jó a nézőnek. Üljön bármilyen kényelmetlen hokedlin is, de befogadó legyen.