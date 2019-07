Hadibemutatók és lovagi torna a Mátyás téren: a nándorfehérvári diadalra emlékeznek

A nándorfehérvári diadal 550. évfordulója óta hagyomány, hogy Szegeden megemlékeznek Hunyadi János hatalmas, török elleni sikeréről. Azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy a sajnos nagyszámú nemzeti gyásznapjaink mellett a világraszóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjenek – mondta el a Délmagyarországnak Kohári Nándor szervező.



1456. nyarán a Kapisztrán Szent János vezetésével dél felé vonuló keresztesek megálltak a szegedi ferences rendház mellett, a mai Mátyás téren, így az emléknapoknak a helyszíne révén közvetlen kapcsolata is van a történelmi eseménnyel. A programok már pénteken délután elkezdődnek. Akkor Bán Mórral lesz író olvasó találkozó a Hunyadi regényciklusáról a Katolikus Házban.



Szombaton délelőtt az ünneplők Szeged belvárosában, a Klauzál téren gyülekeznek, majd az alsóvárosi Mátyás térre vonulnak. A műsor a Pavane zászlóforgatók bemutatójával kezdődik, majd a Tánc és harc Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület következik, utánuk pedig Középkori fegyver- és hadibemutató lesz a Porta Herorum harcosaival. Délben kezdődik a Középkori táncház, majd a lovagi bajvívás az Oroszlán Lovagrenddel, de lesz még például apródiskola is, a kicsiknek. Egy igazi középkori csatát pedig fél hétkor lehet majd végignézni, este kilenckor pedig tűzijáték helyett tűzszínház lesz.



– Akinek kedve lesz, kézműves foglalkozáson páncélt domboríthat, emlékérmét készíthet, de akár zsonglőrködhet is – ismertette a programot Kohári Nándor. A látogatók akár karnyújtásnyi közelségből csodálhatják meg az öltözeteket és a fegyvereket, megtapasztalhatják milyen volt a tábori élet Mátyás korában a fekete sereg számára.

A Ki lesz Szeged Kinizsije? című erős emberek versenyéra is invitálják az érdeklődőket Alsóvárosra.



A Hunyadi János vezette keresztény magyar seregek 1456. július 22-én mértek megsemmisítő vereséget II. Mehmed török szultán hadaira. A napot 2011-ben az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.