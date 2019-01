Hajnalig tartó mulatással, koncertekkel és tűzijátékkal búcsúzott 2018

3, 2, 1… Boldog Új Évet Szeged! – Csaknem negyedórás tűzijátékkal üdvözölte a megyeszékhely az új esztendőt, több ezren a Széchenyi téren szervezett ünnepséget választották. Sok százan persze a vendéglátóegységekben mulattak, a Sport-Life Party Service a Szeged Plázában látott vendégül több mint 850 embert.Szinte alig akadt olyan vendéglátóegység Szegeden, ahol ne rendeztek volna vacsorát, hajnalig tartó mulatságot. A Szeged Plázában például több mint 850 személyt látott vendégül a Sport-Life Party Service. Bittó Árpád, a Sport&Life, a Vármegye és a Kastélykert fogadót üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője azt mondja, 2018-ban is túljelentkezés volt, ezért 2019-ben ezer főre növelik a férőhelyek számát.– Több mint 15 évvel ezelőtt a Megyeházán rendeztük meg az első szilveszteri estünket, először az étteremben, később pedig már az aulában. Aztán ahogy az épület átalakult, kinőttük, a Plázában kaptunk helyet, itt megpróbáltuk ugyanazt a színvonalat hozni, mint az előző helyszínen. Úgy vélem, ez sikerült, rengeteg az érdeklődő, a megyén túlról is érkeztek vendégek. Második alkalommal vagyunk itt jelen. Nyolc órától svédasztalos vacsora van, korlátlan étel- és italfogyasztással. A kiszolgálás folyamatos, erről a hatvanfős személyzet gondoskodik, míg a jó hangulatért az egyik teremben - élő zenét biztosítva - a Zsomboys, míg a másik parketten az Iglódi Retro Disco a felelős – osztja meg a legfőbbeket Bittó Árpád hozzátéve, hagyománnyá szeretnék tenni a plázában való szilveszterezést. Pörkölt, csülök, kolbász, hurka, lencsefőzelék, virsli – csak néhány a repertoárból, éhen biztosan nem maradt senki, egészen hajnali 5 óráig tart a party.Olyan városrészt sem találtunk, ahol ne durrogtak volna legalább este 8 órától a petárdák és a tűzijátékok, de az i-re a pontot a városi tűzijáték tette fel a Szegedi Városkép és Piac szervezésében. A mintegy negyedórás égi játék ezreket ejtett ámulatba, teljesen megtelt a tér, sokan a Kárász utcáról és az erkélyekről figyelték a pompát.– Tíz éve itt lakunk a városban, azóta minden Szilvesztert itt töltünk a téren, hiszen itt minden megvan egyben. Van zene, lehet táncolni, finom ételek és italok kaphatóak – nyilatkozta lapunknak Székely Mária, majd lánya, Sára hozzátette, a tűzijáték itt a legszebb, már nagyon készült rá. A családdal az erdélyi rokonok is a megyeszékhelyen ünnepeltek.A Széchenyi téren DJ Horváth András indította be a bulit, ezt követően folyamatos élőzene volt. Színpadra lépett a Magyar Rockzenei Válogatott, majd a Lóci Játszik örvendeztette meg a nagyérdeműt. Az utóbbi koncerten Papp Bettina és Tápai László is táncra perdült baráti társaságával, azt mondják, nagyon örülnek, hogy élőzenére bulizhatnak. – Jó emberek vesznek körül, kiváló a hangulat, ennél több nem kell, mindig itt szórakozunk ilyenkor. A szilveszteri tűzijáték pedig sokkal látványosabb, mint augusztus 20-án, sőt ez új lehetőségeket is hoz magával – magyarázzák két tánclépés között a fiatalok, akiknek anyagi gondjuk a babona szerint már biztosan nem lesz 2019-ben, hiszen lencseevéssel zárták az óévet.Ahogyan a vendéglátóhelyeken, úgy a téren is találkoztunk minden korosztállyal, az apróságok is ünnepeltek. Trombitát fújtak, jelmezekbe öltöztek és persze pezsgőztek, ahogyan a nagyok. Épp „iszogatás" közben találkoztunk Vass Abigél Fruzsinával, aki már többször járt a városi ünnepségen szüleivel, barátaival. – A tűzijáték a legjobb, pláne, hogy most van a névnapom, ez ajándék – emeli ki az ifjú szilveszterező. Barátnőit, Papp Krisztina Angyalkát és Kószó Vivient is a fényjáték ejtett ámulatba, de elmondásuk szerint az óriáskerék is mesés, ahogyan az egész város ilyenkor, ők most voltak először a téren megrendezett partin.A tömeg a Kárász utcára hömpölygött köszönteni 2019-et, mely már-már szegedi hagyománynak is beillik. A program az Útközband utcabáljával ér véget 3 órakor.