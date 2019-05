Hajvasalót, hűtőszekrényt is szelektáltak Szegeden - fotók

A fűnyírótól kezdve a vasalóig sok minden gyűlt a Rákóczi téri konténerekbe. Hoztak gáztűzhelyet, hűtőszekrényt, népszerűek voltak a képcsöves tévék, régi számítógépek, ám elemek, csillárok, nyomtatok is lapultak a tárolókban, kamrákban. – Már nyitáskor 40-en álltak sorba, folyamatosan hozzák régi tárgyaikat a szegediek. Dél körül már a harmadik konténer telik meg – mutatta Márta-Kránicz Csilla a Multigrade Környezetvédelmi Kft. hulladékgazdálkodási referense. Többször rendezett már e-hulladék gyűjtést a kormányhivatal, ám az mindig hétköznapra esett. – Azért szerveztük most hétvégére, mert rengeteg lakossági észrevételt kaptunk, hogy hosszabb időre hirdessük meg és erre a szombati nap kiváló volt – magyarázta Juhász Tünde kormánymegbízott. Hozzáfűzte környezetvédelmi hatóságként az a feladatuk, hogy az ide vonatkozó szabályokat betartassák, ám szerinte nem elég erről csak beszélni, tenni is kell érte, segítve ezzel a környezettudatos gondolkodásmódot.Itt leadhatta mindenki azt ami a már használhatatlanná vált és amit a kommunális hulladékba nem teheti. Ezekben az eszközökben olyan veszélyes anyagok találhatóak, amelyek ha a kukába kerülnek és a kommunális hulladékkal megegyező utat járnak be, akkor a bennük található veszélyes anyagok a csapadékvíz hatására kimosódhatnak vagy égetés során a levegőbe juthatnak, ezáltal pedig veszélyeztethetik a környezetet. Ott jártunkkor is folyamatosan jöttek az autók, ám van, aki kézben hozott el egy monitort. Összesen 575-en hoztak különféle elektromos eszközöket. A hulladékgazdálkodási referenstől megtudtuk, ezeket telepükön szétválogatják, és ezután kerül újrahasznosításra. A kormányhivatal most a Föld napjához kapcsolódva hirdette meg a rendezvényt, a nagy sikerre való tekintettel, ősszel újra megszervezik.