Halad a szentmihályi bölcsi felújítása

A szentmihályi bölcsőde lakóinak már január 4. óta a megújult intézményt kellene használniuk, azonban a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. korábbi beszámolója szerint itt is csúszott a közbeszerzés, így a munkálatok is később kezdődtek meg. A foglalkoztatási bizottság szerdai ülésén kiderült, június végére elkészülhet a korszerűsítés.



Tárgyalták a Gyík utcai bölcsődében zajló építkezést is, mely áprilisban indult meg, a munka ideje alatt a Siha közi, a Hajlat utcai, a Cső utcai és a Rókusi Körúti bölcsődék fogadják az apróságokat. A Gyík utcai bölcsőde lakóinak egyébként már a 2018/19-es tanévet is a felújított épületben kellett volna indítaniuk, viszont a kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás csak idén februárban zárult le.



A bizottság beszámolója szerint a korszerűsítés a 96 férőhelyes Siha Közi Bölcsődében folytatódik, azt egyelőre nem tudni, itt mikor indul meg a beruházás, de az biztos, hogy már tavaly december 31-ig el kellett volna készülniük. Eddig az időpontig pedig még a közbeszerzési eljárás lezárása sem történt meg.