Halálos finomságok: édesítő és csoki a tiltólista élén: állatorvos segít, mit ne adjunk enni a kutyának az ünnepek alatt

Dr. Farkas Patrícia rendelőjében minden ünnep után megfordul egy-egy érdekes eset.

Pár napos diéta csodákra képes

Ők - a macskákkal egyetemben - ha lehet így fogalmazni, szerencsés helyzetben vannak, ugyanis ha valami bántja a hasukat, azonnal visszajön belőlük minden. A vizes hasmenés és hányás általában az enyhébb formája a tipikus ünnepi betegségeknek

Ahogy az embernél, úgy náluk is érdemes probiotikummal újra felerősíteni a bélflórát. Szoktam tanácsolni a pácienseknek, hogy nem baj, ha folyamatosan tartunk otthon ilyet

Maradjunk az ünnepek alatt is a megszokott etetési időnél és módnál.

Gyomorbél-gyulladásnál a folyamatosan fennálló, vízszerű hasmenés mellett a kiszáradás is veszélyezteti az állat életét. Ezt pótoljuk infúzió segítségével. Ezt mindig állatorvosnak kell csinálni, senki ne próbálja házi praktikákkal gyógyítani kedvencét

Vegyük komolyan a tiltólistát

A kakaó fő alkaloidja, a teobromin az, ami toxikus a kutyák és főleg a macskák számára. Ez egy koffeinhez hasonló vegyület, amely az emberre serkentőleg hat, az állatnál viszont mérgezést okozhat azzal, hogy sokkal több ideig marad meg a szervezetükben

Csokiból sokat kellene adni, hogy halálos legyen, de kisebb mennyiségben is komoly mérgezést okoz. Főleg a kisebb testű kutyáknál.

Sok csoki kell ahhoz, hogy az állat elpusztuljon

Legyen gyanús, ha csokipapírral találkozunk, de az is, ha a kutya görcsöl, hány, hasmenése van, megemelkedik a pulzusa és szapora a légzése. Ezek a mérgezés tünetei, amivel azonnal orvoshoz kell fordulni, ugyanis a fel nem szívódott anyagokat ki lehet mosni az állatból

Érdekes esetekkel minden ünnep után találkozik

A leggyakoribb ünnep utáni betegségek skálája igen széles: az akut hasmenéstől és hányástól a komoly hasnyálmirigy-gyulladásig, májelégtelenségig vagy halálig mindenféle esettel találkozott már Dr. Farkas Patrícia , a szegedi Belvárosi Állatorvosi Rendelő állatorvosa. Hiába a szeretet ünnepe a karácsony, egy ártalmatlannak tűnő pillanat alatt tragédiába fordulhat az ünnep. A karácsonyi asztalról lepotyogó finomságok vagy az idős nagyszülők jó szíve könnyen a házi kedvencek életébe kerülhet.- A családi összejövetelek nem csak nekünk, hanem az otthoni - főleg szobában tartott - állatoknak is egy felfokozott állapotot jelentenek. A nagy nyüzsgésből ők is ki akarják venni a részüket, és a legkisebb falatért is képesek hosszú ideig sorban állni. Általában ilyenből lesz aztán tragédia - kezdte Dr. Farkas Patrícia.Az állatorvos szerint sokáig előjele sincs annak, hogy valami probléma lenne a kutyussal, ugyanolyan jókedvű, ugrál.- hívta fel a figyelmet.A doktornő magyarázata szerint az emésztőflóra hirtelen nagy terhelése okozza ezeket a tüneteket, amelyhez nincs hozzászokva az állat. Megnyugtat mindenkit, ilyennel általában nem kell állatorvoshoz fordulni, egy pár napos diéta, kisebb mennyiségű adagokkal, folyamatos folyadékpótlással, könnyen emészthető táplálékkal (főtt rizs, hal, ha nem allergiás rá akkor csirke) vagy kifejezett gyógytápokkal rövid idő alatt megoldhatjuk négylábú kedvenceink problémáját.- hangsúlyozta a Farkas Patrícia.Ha a tünetek 1-2 nap után se múlnak, érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni, hiszen súlyosabb esetben gyomorbél- vagy hasnyálmirigy-gyulladás és kialakulhat az állatnál, ami kezelés nélkül halálhoz vezethet.- hívta fel a figyelmet.Egzotikusállat-orvosként különleges páciensek is megfordulnak nála. A nyulaknál, csincsilláknál, tengerimalacoknál a nem megfelelő etetés felfúvódáshoz vezet, esetükben még nagyobb a kockázata egy ártalmatlannak tűnő falatnak.A doktornő kiemelte, egy gyors lefolyású gyomorrontáson vagy gyulladásos betegségen túl szinte biztos halált okoz az állatnál a csokoládé és az édesítőszerrel készített sütemény. Ezek mára alapvető elemei lettek az ünnepeknek, de bármennyire is megszokott az emberi szervezet számára, a kutyákra nézve mérgező.- magyarázta az állatorvos. Hozzátette, a xilit még veszélyesebb, hiszen májroncsoló hatása annyira erős, hogy nem tudnak mit tenni ellene.A legnagyobb teobromin-tartalma a kakaópornak és az étcsokoládénak van. A tejcsokoládé az előbbiek töredékét tartalmazza, a fehér csokiban pedig szinte alig van jelen.Testsúlykilogrammonként körülbelül 100-200 mg teobromin már halált okoz, de ennél sokkal kisebb mennyiség esetén is súlyos tünetekkel kell számolnunk.- mondta a szakember.Egy tábla, 100 grammos csokoládé és ugyanennyi kakaópor ennyi teobromint tartalmaz fajtától függően:Fehér csoki: 4,4 mgTejcsoki: 250 mgÉtcsoki: 600 mgTortabevonó csoki: 1700 mgCukrozott kakaópor: 600 mgCukrozatlan kakaópor: 3200 mgEzek alapján egy közepes testű, 12-13 kilós kutya halálos adagja körülbelül egy tábla tortabevonó vagy két tábla étcsoki lenne.Farkas Patrícia két érdekes esetet is elmesélt, amivel ünnep után találkozott.

Az egyik eset utólag nagyon vicces volt, bár nem lettem volna a család helyében. A karácsonyi vacsorában ugyanis a család cicája is szeretett volna részt venni, így gondolt egyet, behozott az udvarról egy fagyott rigót, és ahogy azt kell, az asztalon el is helyezte. Valószínűleg ő is meglepődött, amikor a rigó kiolvadt, elkezdett fékeveszetten kalimpálni, a család, a macskával együtt felugrott az asztaltól, és mindannyian a madarat kergették. Itt a rendelőben az érintettek már mosolyogva mesélték, de nem tudom, ott akkor mit szóltak hozzá

- mesélte a doktornő.A másik eset szerencsére jól zárult, bár eléggé sokkolóan indult.

Egy német vizslát hoztak be hozzám, aki már egy hete temérdek földet evett meg. A gazdájának gyanús lett a dolog. A vizsgálat alatt az előhas tájékán mutatott a kutyus egy kis fájdalmat, ezért csináltunk egy röntgent, mert valami csak nem volt rendben. A felvételen megláttuk a hatalmas hústűt a gyomrában. Műtéttel távolítottuk el, de szerencsére a beleket nem szúrta át, így könnyen ki tudtuk venni. Utána derült ki, hogy a szomszéd odaadta a húsmaradékot, azzal együtt nyelte le a kutya a benne felejtett konyhai kelléket. Érezte ő is, hogy valami nincs rendben, így próbálta magát hánytatni. Szerencse, hogy végül minden rendben lett.

Sétálni karácsonykor is kell

Az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk elkényelmesedni, ezért is fontos, hogy nem csak az állat, hanem saját étkezésünkre is odafigyeljünk. Ráadásul kedvencünk napirendjét hosszú munka volt kialakítani, így ő biztosan ott fog nyüzsögni a szokásos sétáért vagy játékért.

Ha fehér karácsonyunk lesz, igazi családi program elvinni a kutyát sétálni, hiszen nincs is ennél meghittebb pillanat. Gyerekként ezekre a pillanatokra mindig lecsaptam

Ha kutyával akarunk meglepni valakit, az legyen plüssből



Ki ne szeretne egy bociszemű, egy szőrgombóc, egy ugráló energiabomba vagy egy babusgatni való kiskutyát? Rámondásra sokan, bár ha komolyra fordulna a dolog, nem sok mindenki vállalná be. Így bár szeretünk karácsonykor örömet okozni, a szakemberek felhívják a figyelmet, kutyát ne adjunk ajándékba: bármennyire is szeretetből tennénk. Egy kutya kiválasztásánál számos szempontot kell a gazdinak figyelembe venni, és ha csak nincs előre egyeztetve, ezt nem igazán tudjuk eldönteni valaki helyett. Fontos észben tartani, hogy mennyi lemondással, anyagi áldozattal, odafigyeléssel és idővel jár egy kutya, amit legalább 10 évre vesz magához az ember. Ha nem akarunk családi viszályt, megszakítani egy barátságot vagy tönkretenni egy kapcsolatot, inkább válasszunk közösen kedvencet: olyat, amit valóban szeretnénk és akkor, amikor eljött az ideje.

- mesélte a doktornő, aki hozzátette, a séta kedvencünk napi rutinjának része, ráadásul nem csak az ő, hanem a mi emésztésünket is segíti, ha a nagy családi vacsora után kicsit kimozdulunk.