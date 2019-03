Hallássérült gyerekek is versenyeznek a Csongrád megyei rendvédelmi szervek játékán

Szorgosan készülnek a felsőtagozatos csapatok a „112 – Tudd, hogy segíthess!" játékra. A Csongrád megyei rendőrség és a katasztrófavédelem, valamint a mentők és a Vöröskereszt közös akciójára 150-en jelentkeztek, köztük a Klúg Péter Iskola csapata is. A hallássérült gyerekeknek nem újdonság ez a versenyzés, hiszen az iskolában heti több nap is szerveznek katasztrófavédelmi szakkört, így katasztrófavédelmi és elsősegély-versenyen is indultak már. Utóbbin tavaly ősszel a városi, majd a megyei fordulót is megnyerve az országos döntőig jutottak Az oklevelekkel teli teremben épp a szerdai versenyre készültek a diákok. Ottjártunkkor a kifosztás és lopás közötti különbséget vették át a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának előadójával és felkészítő tanárukkal, Héthy Katalinnal. Horváth Norbert tagintézmény-vezető elmondta, ezeknek a gyerekeknek jóval kisebb a szókincsük, emiatt főleg a rendőrségi és jogi szakkifejezéseket rendkívül körülményes elmagyarázni nekik. Nemcsak a kifejezéseket kell körülírni, elmagyarázni, hanem a mondatokat is, hogy mit jelentenek. Ez után tudnak válaszolni a kérdésekre és tudják alkalmazni a megtanultakat, hiszen nem kapnak könnyítést a versenyen egészséges társaikhoz képest. Az igazgató hozzátette, oktatásukban és fejlesztésükben a szerepjátéknak nagyon nagy szerepe van, hiszen így jóval könnyebben és gyorsabban tanulnak a gyerekek.Portálunknak az igazgató arról is beszélt, miért tartja fontosnak - és a gyerekek is - hogy elinduljanak egy ilyen versenyen: Ahogy azt megírtuk , négy Csongrád megyei szervezet egyedülálló kezdeményezése még tavaly indult egy rajzpályázattal, a héten pedig a felsősöknek szóló vetélkedővel folytatódik, ahol online teszten mérik össze tudásukat a csapatok. Innen a legjobb 12 jut tovább, őket felkészítik, elméleti és gyakorlati képzést is kapnak mind a négy szervezettől, majd áprilisban egy élménynap keretében jön a döntő.