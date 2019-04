Hallhatjuk, mit énekeltek elődeink

Ez a mennyiség nagyjából 200 ezer dallamot foglal magában, évtizedekkel ezelőtti, a teljes Kárpát-medencére kiterjedő gyűjtésekből, eredeti adatközlőktől. Magyarországon eddig nem volt hasonló méretű, szabadon hozzáférhető hangadatbázis, amelyből megtudhatjuk, mit énekeltek 30, 50 vagy akár 100 évvel ezelőtt saját településünkön, vagy egy másikon. Vannak felvételek, amelyeket még Kodály Zoltán gyűjtött, de találni a kilencvenes években felvett dallamokat is. A tervek szerint a páratlan jelentőségű gyűjteményt továbbfejlesztik, és filmfelvételekkel is kiegészítik – így például betekinthetnek az érdeklődők a magyar néptánckincsbe is. A nagyítható térkép a https://zti.hungaricana.hu/ oldalon érhető el. Csongrád megyéből is gazdagon találni gyűjtéseket Apátfalvától Tápén és Kisteleken át Ruzsáig és Sándorfalváig számos településről. A legtöbb gyűjtött és meghallgatható népdallal Hódmezővásárhely (724) büszkélkedhet, de dobogós Tápé (504) és Csongrád (347) is.