Hamar népszerű lett a családvédelmi akcióterv

A házaspárok közül a legtöbben eddig a babaváró támogatást igényelték. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

– Július elsején lépett életbe a családvédelmi akcióterv négy pontja, amelyek a számok sze­rint Csongrád megyében is népszerűek – közölte tegnap sajtótájékoztatón Juhász Tünde megyei kormánymegbízott. El­­­mondta: az első helyen a ba­­ba­­­váró támogatás szerepel 1391 kérelemmel, amelyeket a kormányablakoknál lehet benyújtani. Azt követi a családi otthonteremtési kedvezmény kiterjesztése, ismertebb nevén a falusi csok 339, a nagycsaládosok gépjárművásárlása 295 és a jelzáloghitel csökkentése 218 igényléssel. Nem várt mennyiségű, összesen 2243 kérelem érkezett be a különböző kormányablakokhoz – mondta. Juhász Tünde szólt még arról is, hogy július 1-től az európai betegbiztosítási kártya minden lakóhely szerint illetékes kormányablakban, vagyis a csongrádi, a hódme­ző­vásárhelyi, a kisteleki, a ma­­kói, a mórahalmi, a szegedi és a szentesi járási hivatalban is kiváltható. Ezt három hét leforgása alatt közel 4000-en igényelték.A babaváró hitelt minden olyan házaspár igényelheti, ahol a feleség 18 és 41 év közötti, illetve a házastársak legalább egyike 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik. Maximum 10 millió forint kamatmentes és szabad felhasználású kölcsönt kérhetnek.A családi otthonteremtési kedvezmény újabb verziójánál különösen fontos, hogy a kistelepülésekre is kiterjesztették, ezért is nevezik falusi csoknak. A harmadik helyen álló autóvásárlási támogatásnál egy hétszemélyes új autó megvásárlását szorgal­mazza és anyagilag segíti az állam. Elbírálása a Magyar Ál­­­lamkincstár feladata, de az igénylőlapok a kormányablakokban is leadhatók. A családvédelmi akcióterv negyedik ré­­sze a már meglévő jelzáloghitelből történő elengedés. Ebben az esetben egy hitelintézetnél korábban felvett, meglévő követelésbe tud a gyermeket vállaló család újabb támogatást szerezni. A második gyermeknél 1 millió, a harmadik után 4 millió forintra emelkedik a jóváírandó összeg. Juhász Tünde kormánymegbízott hangsúlyozta: minden támogatásnál először a bankokhoz kell fordulni.Végül az EU-kártyáról: a lé­­nyege, hogy a Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult polgároknak ezzel az Európai Unió területén is biztosítják az egészségügyi szolgáltatásokat, ez külföldi munkavégzésnél, illetve nyaralásnál fontos.Végh Ibolya, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal vezetője a helyi adatokat közölte, és el­mondta, sok ügyfél kereste fel őket, illetve a járásban lévő Mindszenten is nagy az érdeklődés az akcióterv iránt. Vásárhelyen is a babaváró hitel szerepel a lista élén, 155 ügyféllel, a csok kibővítésére irányuló tá­­mogatási formát 47 família igényelte, a nagycsaládosok au­­tóvásárlási támogatására 31-en jelentkeztek, míg a jelzáloghitel elengedése 5 család érdeklődését keltette fel.