Hamarosan drágulnak az albérletek

Az MTI összeállításából ki­­de­rül, hogy a három legfontosabb vidéki egyetemi városban – Debrecen, Pécs és Szeged – nagyon eltérnek az albérleti árak. A belvárosi lakásoknál 150 ezer forintos havidíjért Debrecenben egy kétszobás, Szegeden és Pécsen akár háromszobás lakást is lehet bérelni.



Az OTP Ingatlanpont közle­ménye szerint Szegeden az al­­bérletpiacon nagy a szórás: a külvárosban már 60 ezer forintért is lehet garzont bérelni havonta, de a belvárosban egy többszobás lakásnál akár 150-200 ezer forint havi bérleti díjjal is számolni kell.



A szakértők szerint érdemes már a ponthatárok kihirdetése előtt elkezdeni a lakáskeresést, ugyanis a jó helyen lévő, megfizethető áron elérhető lakások gyorsan elfogynak. A ponthatárok kihirdetésétől szeptember végéig tartó albérletszezonban egyébként 30-40 százalékkal élénkül a kereslet a kiadó la­­ká­sok iránt. Ezáltal néhány ezer forinttal emelkedhetnek a bérleti díjak, de ez átmeneti jellegű, az árak az év végére kiegyenlítődnek az előző évek tapasztalatai szerint.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavaly novemberben végzett lakbérfelmérést. Ebből az derült ki, hogy a nagyobb egyetemi városokban mértek az adott régiónál magasabb bérleti díjakat, példaként említették, hogy Szegeden pedig 1376 forint volt az egy négyzetméterre jutó lakbér 2018 őszén.