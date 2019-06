Hamarosan hungarikummá válhat a szőregi rózsa

Meszlényi Ferenc, a szőregi ÁFÉSZ elnöke és Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Számos Márk-rózsafajta egyedül Szőregen kapható. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Minden a rózsa körül forog a hétvégén



A rózsaünnepen szombaton 17.30-kor indul az ünnepélyes felvonulás, majd 20 órakor Dáridó lesz Lajcsival. Szombaton ingyenes autóbusszal látogathatók a szőregi rózsaföldek. Vasárnap 8.30-tól Rózsafutás családi napot tartanak, 9 órától úrnapi szentmise és körmenet kezdődik, a Pálya téren pedig bemutatók, gyerekprogramok lesznek.

Hétvégén rendezik meg huszonegyedik alkalommal a rózsaünnepet Szőregen, ennek kapcsán beszélgettünk Meszlényi Ferenccel, a Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ elnökével és Rózsavölgyi József önkormányzati képviselővel, hiszen tavaly ők kezdeményezték, hogy hungarikummá nyilvánítsák a szőregi rózsát.– Már többször jártunk a minisztériumban, ahol az egyeztetéseken támogatásukról biztosítottak bennünket, azonban előbb fel kell állnia a hungarikumbizottságnak, addig nem tudunk továbbhaladni. Viszont jó lenne minél előbb elnyerni a címet, hiszen egyre kevesebben vannak Szőregen, akik a rózsatermesztéssel foglalkoznak, nemrég három-négy család hagyta abba, a fiatalok pedig nem szeretnék folytatni, mert nincs motiváció, hiába van ott a traktor és a föld. A hungarikummá nyilvánítás viszont motiváló erő lenne, illetve ha végre anyagi támogatást kapnának a termesztők. De még az önkormányzattól sem kapunk forrást, ahogyan abban sem segítenek, hogy sikerüljön a kezdeményezésünk. A 23. órában járunk, a korábbi hatmillió tő helyett már csak másfél-kétmillió van Szegeden – emeli ki Meszlényi Ferenc.Megtudtuk, akik ellátogatnak az ünnepre, az ÁFÉSZ kínálatában láthatják a Márk Gergely által nemesített magyar rózsákat, vásárolhatnak is, például a Petőfi Sándor, az Aradi 13 vagy a Széchenyi István emléke nevű rózsanemesítésekből. Hazánkban egyedül itt találhatók meg 2017 óta ezek a fajták, így az ország több pontjáról érkeznek majd vendégek azért, hogy beszerezzék a cserepes Márk-rózsákat. Ezek a fajták jól bírják a szárazságot, a hideget, és az átlagoshoz képest csupán 2-3 permetezést igényelnek évente, ugyanis a betegségeknek is ellenállnak. Megtudtuk, többek közt a karmelita kolostor kertjét is ezek díszítik, tehát akár azzal megegyezőt otthonra is beszerezhetünk.Rózsavölgyi József szerint ráférne a ráncfelvarrás a rózsaünnepre, érdemes lenne tematikára felfűzni, ahogyan korábban volt, amikor a nemzeti jelképeket jelenítették meg rózsákból. – Fontos lenne, hogy az éves költségvetésbe is beépítse évről évre a mindenkori városvezetés, akkor biztos alapokra lehetne építkezni, és nem kellene azon aggódni, mire lesz elegendő pénz. Ugyanúgy forrást kellene rá elkülöníteni, ahogyan a Széchenyi téren zajló eseményekre, hiszen a szőregi rózsaünnep, a tápéi tarhonyafesztivál vagy a dorozsmai tökfesztivál is Szeged része – hangsúlyozta a képviselő.