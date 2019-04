Hamarosan kezdődik a színházi bérletek megújítása

Bérletvásárlás a színház jegyirodájában. Fotó: Frank Yvette

Ősbemutatók, kortárs alkotások és népszerű klasszikusok kaptak helyet a teátrumban, neves rendezőkkel és kiváló színészekkel. Persze a musical és az operett sem maradhatott ki. Emellett már novemberben bejelentették, hogy 20 százalékkal nőtt az eladott bérleteik száma, a 2017/2018-as évadhoz képest. Akkor 16 különféle bérlettípus közül lehetett választani. Külön készültek az általános iskolásoknak két típussal, illetve évad közben is kedveskedtek a nézőiknek karácsonyi bérlettel. A növekedés pedig a felnőtt- és az ifjúsági bérletekre egyaránt vonatkozott.Ezekből a sikereiből kiindulva, és az érdeklődést látva a Szegedi Nemzeti Színház ismét lehetőséget kínál a régi bérletek megújítására. Erre egy hónapig, május 13-ától június 14-éig van lehetőség a jegyirodában. Mielőtt elkezdődne a bérletek megújítása, a következő évad pontos műsorát is bejelenti a színház vezetősége. A szegediek szeretnek színházba járni – ezt tapasztalták, épp ezért az új évadtól az előző sikerének folytatását reméli a vezetőség. A bérletstruktúrát is a közönség igényeihez igazodva alkották meg.