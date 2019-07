Hamarosan legális szabadstrand lehet a Laposon - a szemétemlékmű is eltűnik, ha az IH veszi át

Gyönyörű a naplemente a Laposról, de erősen rontja a képet szemétkupac, amit a Fürödni tilos! - tábla köré halmoztak a területet használó szegediek. A part szép tiszta, látszik, hogy nem szórják szét a hulladékot - ugyanezt tapasztaltuk egyébként a Fokán is, ami kijelölt kutyafuttató hely is -, de sokat segítene a helyzeten néhány szemetes kihelyezése, és a rendszeres szállítás megoldása. Lehet azt mondani, hogy vigyék magukkal a szemetet és dobják ki fent egy kukába - sokan ezt is teszik, ezért aztán gyorsan telnek a kukák a parkolóban. Ám ami már felgyűlt a tábla körül, az onnan magától eltűnni nem fog.Amikor kérdezősködni kezdtünk, hogyan lehetne megoldani a kukahelyzetet, azt az információt kaptuk: bár jelenleg az ATIVIZIG a hullám- és ártér kezelője, ez hamarosan megváltozhat. Jelenleg zajlanak a tárgyalások, és még nem írták alá a szerződést. Ám ha ez megtörténik, a Laposként ismert terület az IH Rendezvényközpont kezelésébe kerül - az információt Jávorszky Iván, az IH Rendezvényközpont igazgatója is megerősítette. A tárgyalások során derül majd ki az is, mi lesz a kalandpark sorsa. A Lapos kedvelőinek viszont jó hírrel tudunk szolgálni: újra üzemelhet majd szabadstrand a hídpillértől távolabbi területen, vízimentővel.- A pillértől száz méteren belül az törvényi előírás szerint fürödni tilos - hívta fel a figyelmet az igazgató, hozzátéve: a hátsó részen viszont nincs akadálya szabadstrand létrehozásának. A terület, annak ellenére, hogy hivatalosan nem kijelölt fürdőhely, talán a legnépszerűbb a szegediek körében. Korábban ez a terület vetélkedett a Partfürdővel, amikor a legális tiszai szabadstrand helyszínét keresték. Ezt az eredményt hozta ki rögtönzött közvélemény-kutatásunk is két évvel ezelőtt, amitTalán annak is köszönhető a jó helyezés, hogy ezen a partszakaszon olyan lassan mélyül a víz, mintha egy tóba sétálnánk be. Ilyen adottságai semelyik másik fürdő- és napozóhelynek sincsenek Szeged belterületén a Tiszán.Amennyiben a tárgyalások sikerrel lezárulnak, a szabadstrandon kívül vendéglátóhelyet is terveznek a Laposra - hosszú évekig működött ott kocsma. Jávorszky Iván elmondta: a szemét tárolását és elszállítását is megoldják, eltűnhet tehát a szemétemlékmű. Ahogy a Fürödni tilos! - tábla is kicsit arrébb kerülhet majd.