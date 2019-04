Három hónapig tart a Bertalan híd bontása

A munkaterületen körülbelül 28 méteren elbontják a gyalogjárdát és a hídkorlátot is. Emiatt az érintett oldalon lévő külső forgalmi sávot lezárják, és 30 kilométer per órás sebességkorlátozást vezetnek be, a gyalogosforgalmat pedig a híd másik oldalára terelik át – közölte a Magyar Közút Nzrt.



A munkák előreláthatólag három hónapig tartanak. Addig is a közútkezelő arra kéri a gyalogosokat, hogy a biztonságos közlekedés érdekében csak a túloldalon közlekedjenek, az autósok pedig számoljanak vele, hogy hosszabb ideig tart majd átjutni a hídon. A korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak.