Három is szerepel az országos top 20-ban - ezek a legveszélyesebb utak, amelyek érintik Csongrád megyét

Hat gyermek halt meg közlekedési balesetben tavaly Csongrád megyében



Öt százalékkal több baleset történt a megye útjain tavaly, mint az azt megelőző évben, viszont halálos balesetből kevesebb volt 2017-hez képest. Az áldozatok között hat gyermek is van – derült ki Öt százalékkal több baleset történt a megye útjain tavaly, mint az azt megelőző évben, viszont halálos balesetből kevesebb volt 2017-hez képest. Az áldozatok között hat gyermek is van – derült ki a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság tavalyi évet értékelő ülésén Szegeden. Halálos balesetből 33 százalékkal történt kevesebb. Több volt könnyű és súlyos sérüléssel járó balesetekből, mint 2017-ben.

Autópályák az élen

Két út a top tízben

Három autó ütközött a 47-esen, az algyői híd előtt tavaly áprilisban. Többen megsérültek. Fotó: Karnok Csaba

Egy halálos baleset az M5-ösön: szembement a forgalommal a Suzuki. Fotó: police.hu

A régi 5-ös négysávossá bővülhet a sztrádáig. Fotó: Török János

A KSH adatait kérte ki aa napokban: a 2017-es összesítés a legfrissebb, eszerint nőtt a halálos tragédiák száma azon a 20 főúton és autópályán, amelyeken a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset volt. 18 százalékkal több halálos baleset történt (133), mint egy évvel korábban (113), a legfrissebb rendőrségi adatokból pedig azt tudtuk meg, hogyaz országban.A legtöbb balesetet továbbra is az autósok okozták, az összes 60 százalékát, őket pedig a biciklisek követik, 18 százalékkal. A balesetek 80 százaléka azért történik, mert az egyik fél nem adja meg az elsőbbséget.Az ország északkeleti negyede kiemelkedik a régiók közül: a 4-es fölött húzódó M3-as és a 3-as főút is rengeteg baleset helyszíne -A külföldi statisztikák szerint az autópályák sokkal biztonságosabbak a közvetlen szembeforgalmat bonyolító átlagos közutaknál – nálunk azonban a második és a harmadik helyezett az M3 és az M1. Ha pedig Egy-egy kilométernyi szakaszukra vetítjük az éves balesetszámot, a többihez képest rövidke M0 ugrik az élre, az M1 követi.Bár a Top 3-ba ezen a "versenyen" szerencsére nem került Csongrád megyén is áthaladó út, a húsz legveszélyesebb magyar útba három pályázóval is belefértünk - bár az első kettőnek nem Csongrád megyei szakasza a legveszélyesebb. A húszas listán- 99 balesetből 2017-ben 4 járt halálos, 29 súlyos, 66 könnyű sérüléssel. Az út már jó ideje a veszélyesek közé számít a megyében, lapunk is többször foglalkozott a témával , és sokszor számoltunk be balesetekről is , ahol 96 balesetből tíz volt, 31 esetben súlyos, 55 esetben könnyű sérüléssel járt. Ha pedig itt is összevetjük a balesetszámot a kilométerrel, az M5 a hetedik helyre ugrik.helyezést érte el 87 balesettel, amiből 5 végződött tragédiával, 28 súlyos, 54 könnyű sérüléssel a KSH statisztikái szerint. Az 5-ös főútról: négysávosra bővülne a sztrádáig.Ma még csak régi 5-ösnek hívjuk, de egykor ugyanazt várták, mint később az M5-östől: fellendülést.