Három TOP-os projekt indult el a tavalyi évben - 2018-ban Pusztaszer is előrébb léphetett

Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere szerint igen jól alakult az elmúlt egy év a Csongrád megyei községben, de a legfontosabb, hogy a nyugalom és a béke meghatározó volt, emellett pedig megfelelő mértéktartással és kellő összefogással tudott dolgozni a képviselő-testület. Azt mondja, ez a kiindulópontja mindennek.



– Továbbá a tisztaság és a rend is jellemző volt a közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetően, a közmunkaprogram keretében 700 méteren járda is épült. Az elmúlt évben három pályázatunk is elindult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Ebből az egyik a termelői piac kialakítása volt, melyet hamarosan birtokba is vehetnek az árusok és a vásárlók. A másik fejlesztés egy olyan terem kialakítása volt, mely évek óta hiány a községben, hiszen se sportcsarnokunk, se művelődési házunk, nem tudtuk hol megtartani az esemé- nyeinket, a sportversenyeket. Most az óvodánál létrejött egy 250 fő befogadására alkalmas terem, illetve az intézmény energetikai fejlesztése is megvalósult. A Belügyminisztérium kiírására is sikeresen pályáztunk, így 30 millió forintból a fogorvost, a háziorvost, a védőnői szolgálatot és a gyógyszertárat is magába foglaló egészségcentrumot is renováltuk, ezáltal megfelel a mai kor követelményeinek. A fogorvosi rendelőbe egy új kezelőszéket is beszereztünk, de azt már önerőből. Bízunk abban, hogy hamarosan saját, praxissal rendelkező fogorvosunk lesz – osztja meg lapunkkal a legfőbbeket a településvezető.



A polgármesteri hivatal felújítására is nyertek forrást a TOP keretében, viszont az összeg nem fedezte a költségeket, mintegy 15 millió forint önerőre lett volna még szükség ahhoz, hogy a beruházás elkészüljön a tervek szerint. Az önkormányzat ezt nem tudta fedezni, így a képviselő-testület döntése alapján nem kérték a támogatást.



– Az ilyen és ehhez hasonló meg nem valósult munkálatokat a Magyar falvak program keretében szeretnénk megvalósítani, hiszen ilyen dolgokra adnak abban lehetőséget. 2019-ben most erre a programra készülünk, de keressük a további lehetőségeket is. Szépen haladunk előre, jól látható, Pusztaszernek is van jövője, ráadásul sok tehetséges fiatalunk is van – teszi hozzá Máté Gábor.



A polgármester szerint már az is siker, hogy egy intézkedés által az önkormányzat lehetőséget kapott egy kulturális szervező alkalmazására heti 20 órában, erre nagy igény mutatkozott már régóta.