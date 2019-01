Háromezer magyar fiatal pályázott az ingyenes európai vonatozásra

A politikus által is mentorált programban a következő hetekben újabb 14,5 ezer ingyenes vonatbérletet osztanak szét – a tavalyi első két fordulóban összesen több mint 180 ezer európai fiatal jelentkezett a lehetőségre.



A mostani nyertes pályázók – akiket a következő napokban hivatalosan is értesítenek – április és október között utazhatnak az európai bérletekkel. Ujhelyi bejelentette, idén további két pályázatot ír majd ki az Európai Bizottság, összesen 16 millió eurós (5,1 milliárd forintos) költségvetéssel. A program hosszú távú jövője is biztosított, a 2021–2027 közötti uniós költségvetésben ugyanis 700 millió eurót (225 milliárd forintot) különítettek el a folytatásra. A szegedi EP-képviselő többször is kiemelte, hogy a siker nagyban köszönhető Navracsics Tibor uniós biztosnak, aki végig segítette a DiscoverEU életre hívását. Ujhelyi kiszélesítené az európai programot és államilag finanszírozná minden magyar 18 évesnek az ingyenes bérletet. Szerinte ez alig kerülne többe évi 9 milliárd forintnál.