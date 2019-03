Használható nyelvtudást szerezhetnek a diákok és még a nyelvvizsga is könnyebben mehet

– Összesen 14 cserekapcsolata volt az iskolának, többek között bolognai, udinei, milánói, torinói iskolákkal. Egy hétre mentünk ki, napközben közös programok voltak, este viszont a gyerekek családoknál laktak, ott egyedül kellett boldogulniuk

A szegedi Dózsa György Általános Iskolában Ábrahám Anna tart olaszórát a hetedikeseknek. Tanítványai közül többen szereztek már középfokú szóbeli nyelvvizsgát nyolcadikban. Fotó: Kuklis István

– Az olaszosaink eltöltöttek egy hónapot egy olaszországi nyelviskolában, a gond az volt, hogy a gyerekek egymást között magyarul beszéltek. Akkor ér valamit egy ilyen képzés, ha családoknál laknak, és magukra vannak utalva

A kilencedikes és a tizenegyedikes diákok kétszer kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon vehetnek részt, ezt a kormány fizeti – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében február elején. Évente 140 ezer diákot érinthet a 2020/21-es tanévben induló program.Szegeden sok iskolában biztosítanak magas szintű nyelvoktatást, némelyikben a gyerekeknek lehetőségük van külföldi tapasztalatszerzésre. Szegeden 1534 diák jár hetedik osztályba, őket már biztosan érinti majd a külföldi képzés. A Dózsa György Általános Iskolában olaszt és angolt tanítanak, mindkét nyelvet már első osztályos koruktól oktatják a gyerekeknek. Az iskolában az olasznyelv-tanítás hagyományai nyúlnak régebbre. 1983-ban kezdtek olaszt oktatni, mire az első korcsoport elért olyan szintre, hogy boldoguljon olaszul, a tanárok elkezdték szervezni a külföldi nyelvtanulást.– magyarázta az iskola olasztanára, Ábrahám Anna. Azt mesélte, rengeteget fejlődtek a gyerekek egy hét alatt is, ám akkor még többet, amikor fél év múlva az olaszok jöttek ide, mivel a családból jórészt csak a dózsás diák beszélt olaszul, neki kellett kortársával megértetnie magát. – Szövegértésben, szókincsfejlesztésben mérhető volt a fejlődés. Ezt kihasználva nyolcadikban többen is letették a szóbeli középfokú nyelvvizsgát – magyarázta a tanárnő.A szegedi Tömörkény István Gimnáziumban angolt, németet, olaszt, spanyolt és latint tanulhatnak a gyerekek. Az itt tanító nyelvtanárok is megerősítették: nagyon sokat segíthet abban ez a lehetőség, hogy a diákok meg merjenek szólalni az adott nyelven.– fogalmazott Rigóné Hargitai Csilla olasztanár. Angolt és németet tanító kolléganőjének jobb tapasztalatai vannak. Luttrell Erzsébet elmondta, óriási lehetőség ez, főleg, ha ingyenes. – Több tanítványom volt Angliában nyelvtanfolyamon, amely nagyon drága. Egyik diákom Oxfordban külföldi diákokkal volt egy szobában, nála érezhető volt a fejlődés.Kovács Krisztina szintén olaszt tanít, szerinte egy többhetes külföldi tartózkodás után az adott nyelven való megszólalás már nem jelent gondot, míg előtte nem mert megszólalni a diák. Egy spanyol szakos tanár kiemelte, tanítványai spanyol cserekapcsolatok révén megtapasztalták az idő máshogy való megélését, a különböző kulturális szokásokat.A program pontos részleteit még nem dolgozták ki, pályázati rendszert terveznek, amelyben csoportos iskolai és egyéni pályázásra is lesz majd lehetőség. Az már biztos, hogy a program a 2020/21-es tanévtől indul, és a diákokat családoknál szállásolnák el, hogy minél több lehetőségük legyen idegen nyelven kommunikálni.