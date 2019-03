Használható tudást, minél hamarabb: Csongrád Megye Gazdaságáért díjat vehetett át Tóth Gábor

Tóth Gábor a cége legújabb díjával. Kiemelten foglalkoznak az utánpótlásképzéssel. Fotó: Török János

– Kiskereskedelemmel kezdtünk 2002-ben, majd ebben 2009-re teljesedtünk ki, de már akkor látszott, hogy ez a terep az interneté lesz, így keresni kezdtük a jövőbeni területeket – emlékszik vissza a szakember, hozzátéve, léptek a szoftverfejlesztés és az informatikai szolgáltatások felé.2014-ben költöztek jelenlegi telephelyükre, amely mára pezsgő gazdasági centrum lett a lézerközponttal, és még inkább az lesz a köré épülő tudományos parkkal. – Gyorsan ki is nőttük, több mint 30 kollégám már két épülettel arrébb, bérelt irodában dolgozik, de tovább építkezünk, a tervek már engedélyezés alatt vannak – mondja Tóth Gábor.A vállalkozás szervezésében idén már harmadjára jelentkezik a SzeBIT, vagyis a szegedi IT Expo, melyen a régióban élők ismerkedhetnek meg az informatika világújdonságaival. 5500-as látogatószámával az övék a legnagyobb ilyen jellegű vidéki rendezvény az országban. – Az egész elmúlt 18 év benne van a SzeBIT-ben, az elsőre sok kiállító csak azért jött el, mert mi hívtuk őket, és ez visszaigazolása volt a munkánknak. Fontos, hogy ez nem vásár, nem árulunk semmit, itt a szemléletformálás a cél – hangsúlyozza az ügyvezető.A PC Trade kiemelt figyelmet fordít a szakképzésre, miközben együtt kell élnie a valósággal, az egyre nagyobb informatikushiánnyal. – Az egyetemi végzettségűeket gyorsan elkapkodják a multik, Szegeden különösen, velük nem tudjuk felvenni a versenyt – ismeri el a szakember. Fontosnak tartja, hogy minél hamarabb használható tudást adjanak.Régóta jó a kapcsolatuk a Szegedi Tudományegyetemmel, folyamatosan dolgozik náluk 4–8 gyakornok, de szoros az együttműködés a szakképzési centrummal is. A középiskolásoknak szívesen segítenek felkészülni az egyetemre, tanulmányaik alatt pedig diákmunkát tudnak nekik kínálni.