Hatalmas erdő lesz a legnagyobb építmény

Egyetlen fa életműködése alatt 20 millió köbméter levegőt képes kémiailag megtisztítani a szén-dioxidtól. Egy idős fa évente közel 200 kg oxigént bocsát ki, ami több mint egy ember évi felhasználása. Ugyanakkor egy autó évi oxigénfelhasználása 5000 kg, ezt a mennyiséget körülbelül 30 fa tudná pótolni.

Elképesztő méretekben vágnak ki őserdőket minden évben a világon. Találni azért pozitív példákat, és biztató kezdeményezéseket is, amelyek a Föld faállományának gyarapítását tűzték ki céljuknak.Afrikában, a Szaharától délre, a Száhel-övezetben telepítik a Nagy Zöld Falat, azaz azt a 15 kilométer szélességű erdősávot, amely keresztülszelné majd az egész kontinenst az Atlanti-óceántól az Indiai-óceánig, mintegy 8000 kilométer hosszan.A Nagy Zöld Fal megvalósításában 20 ország vesz részt, és ha valóban elkészül, ez lesz az emberiség történetének egyik legnagyobb, a bolygó fenntarthatóságának szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozása és minden idők legnagyobb ember által alkotott „építménye", amely háromszor akkora területen terül majd el, mint az ausztráliai Nagy Korallzátony.A nem mindennapi vállalkozás célja, hogy megállítsa az afrikai kontinens elsivatagosodását, így enyhítve a klímaváltozás hatásait. Emellett élelemmel és termőtalajjal látná el az erdősáv a szegénységtől sújtott területeket.A programot már az 1950-es években megálmodták, de a valós erdőtelepítési folyamat csak 2007-ben kezdődött el. A tervek szerint 2030-ra készül el a projekt, amelynek jelenleg 15 százaléka van kész, de folyamatosan ültetik a szárazságtűrő, de gazdaságos fafajtákat a kijelölt területen.Néhány országban már a kedvező tapasztalatokról is be tudnak számolni: a programban elöl járó Szenegálban a 2008-ban ültetett fák nagyja életben maradt, és a szakértői jelentések szerint már a kisebb facsoportok is mérhető változásokat jelentettek a mikroklímában, de Etiópiából és Nigériából is kedvező hatásokról számoltak be.Egy német fiú, Felix Finkbeiner 2007-ben, mindössze 9 évesen ültette el osztálytársaival az első fáját, miután egy iskolai előadáson hallott a klímaváltozásról és az ezzel kapcsolatos borús előrejelzésekről. Ezután megalapította a Plant-for-the-Planet (Ültess fát a Földért) című kezdeményezést.Tízévesen már felszólalt az Európai Parlament előtt, majd néhány éven belül már az ENSZ különböző konferenciáin buzdította a gyerekeket arra, hogy ültessenek ők is fákat a jövőjük érdekében, ha már azzal a felnőttek a jelek szerint nem törődnek igazán.Felix honlapot indított, és létrejött a „Stop talking. Start Planning" (Hagyd abba a beszédet. Kezdj el ültetni!) elnevezésű kampány, amelyhez olyan sztárok csatlakoztak például, mint Harrison Ford. A kampány fotóin a kis Felix befogja a hírességek száját, utalva a szlogenre.A német kiskamaszból mára 22 éves fiatalember lett, de nem hagyta magára a kezdeményezését: különböző nemzetközi támogatásokkal és rengeteg önkéntessel közösen immár 13 és fél milliárd fát ültettek el világszerte.A munka ma is tart, Nepáltól kezdve Tajvanon, Pakisztánon, Marokkón, Ghánán át Lengyelországig ültettek fákat – sőt még Törökbálinton is. És ezek csak az idei év számai. A kezdeményezés célja, hogy ezermilliárd, adott területen őshonos fa ereszthessen gyökeret a világon, amelyek a szén-dioxidot megkötve csökkenthetik a klímaváltozás káros hatásait.A faültető kezdeményezésekhez bárki csatlakozhat adományokkal vagy önkéntes munkával. Már azzal is sokat tehettek azonban, ha életetek fontos eseményein – például a hamarosan következő ballagásokon – nem lufikat eresztetek szélnek, bármilyen látványos és szép mindez az adott pillanatban, hanem például fát ültettek helyette.Ez azért is fontos, mert a szélnek eresztett lufik előbb-utóbb valahol földet, vagy éppen vizet érnek. Könnyen lehet, hogy állatok gabalyodnak a léggömbök madzagjaiba, vagy lenyelik a műanyaghulladékot, és elpusztulnak. Erre hívta fel a napokban a figyelmet Török Zoltán is, a Vad Magyarország című természetfilm rendezője, aki a hortobágyi terepmunkája során a mező közepén találta meg valakik jókívánságokkal útnak engedett, de földet érve csak szemétté váló léggömbjeit.A faültetés azonban tartós mementója marad a meghitt pillanatnak, ugyanis az évek múlásával óriás nő a csenevész csemetékből.