Határátlépések a kultúrában

Ennek fő célja, hogy Szeged, Újvidék és a környékbeli települések történelmi, kulturális örökségét feltárják, s létrehozzanak egy weblapot például fotódokumentációkkal. A honlap ezek mellett naprakész információt nyújtana a városok programjairól – legyen az színházi esemény vagy kiállítás. – A történelmi folyamatok ellenére az összetartozás erősítése nagyon fontos. Nem csak földrajzilag állunk közel egymáshoz – fogalmazott az egyik előadó, Lengyel Zoltán, aki visszaemlékezett egy régi kezdeményezésre, a Kultúrcsempész Sínbusz Fesztiválra, ami annak idején összekötötte egy kis időre Szegedet és Szabadkát, a két testvérvárost, nemcsak járművel, hanem programokkal is.



Megtudhattuk, hogy az Újvidéki Egyetem több tanszéke is részt vett a projektben. Tanulmány készült például a város kevésbé ismert kulturális örökségeiről, s minőségi fotókkal is dokumentálták ezeket. Számos eseményt szerveztek, ahol bemutatták vajdasági magyarok, szerbek és horvátok munkáit is. Horváth Tamás is beszélt a két régió kapcsolatáról. Például arról, hogy milyen szegedi zenekarok képviseltették magukat az elmúlt években vajdasági fesztiválokon, de arról is, hogy milyen határon túli vendégek érkeztek a napfény városába.