Hatékonyabb lett a sürgősségi ellátás a megyeszékhelyen is

Minőségi javulást hoztak a változások

Pető Zoltán szerint a betegek és a sürgősségin dolgozók egyaránt profitálnak az új rendszer újításaiból. FOTÓ: KARNOK CSABA

Az ügyeletek integráció­ja a következő lépés

Más városokról lehetne példát venni

Egységes sürgősségi ellátórendszer működik január óta hazánkban. Ennek eredményeként gyorsabb és biztonságosabb a kezelés, ugyanis a bevezetett betegosztályozó, más néven triázs rendszer lehetővé teszi, hogy a lehető legrövidebb idő alatt rögzítsék a sürgősségi ellátás informatikai hálózatában a beteget, majd a súlyossági kategóriák alapján azonnal besorolják az aktuális állapotának megfelelően – derült ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményéből. Mint írták, a szabályozás orvosolta a hibákat, és egy egységes szemlélettel működő, hatékony és gördülékeny rendszer jött létre, amely azonnal kiemeli a magas kockázatú betegeket a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül.Megkérdeztük Pető Zoltánt, az SZTE SZAKK Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály (SBO) osztályvezető egyetemi docensét, Szegeden mennyire érzékelhető a változás. Elmondása szerint két pozitivitása biztosan van az új rendszernek: egyik a diszpécserszolgálat, ami eddig nagy hiány volt, illetve a triázs, viszont ez utóbbi az osztályukon a kezdetek óta jelen van.– Enélkül nem is tudom elképzelni a sürgősségi ellátást, hiszen csakis így tudunk gyors segítséget adni a súlyos betegeknek. Érdekes, hogy eddig ezt több kórház nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezek előremutató intézkedések, egyelőre a harmadik pillérről, vagyis az általános alapellátási egységről még nincsenek konkrétumaink, az nem működik olyan régóta – tájékoztatott. Pető Zoltán úgy véli, mindezek mellett a szakemberhiányt is orvosolni kellene helyi szinten.A szakember szerint egyébként Szegeden globális szemléletre lenne szükség a teljes sürgősségi ellátás rendbetételéhez, vagyis a háziorvosi rendszernek és ügyeletnek, a szakrendelőknek, az Országos Mentőszolgálatnak és az SBO-nak is együtt kell működnie.– Ahogyan minden egészségügyi területnél megtörtént, úgy a háziorvosi ügyeletet is integrálni kellene a klinikába, ez csakis a betegek dolgát könnyítené meg. Jelenleg két helyre is mehetnek a betegek, vagy a Szilágyi utcát választják, vagy hozzánk jönnek panaszukkal, viszont az összevonás által a kapun betérve a diszpécser irányítaná a probléma alapján a sürgősségire vagy az ügyeletre – részletezte Pető Zoltán.Betegcentrikus rendszert szeretnének Szegeden is, ennek érdekében több tárgyalást folytattak, de valahol mindig elakad a folyamat. Pető Zoltán elmondta, számos városban, például Kecskeméten is jól működik évek óta az összevont orvosi ügyelet és sürgősségi ellátás, ami azért is jó, mert így a betegnek nem kell két helyre is elmennie. Szegeden is elég lenne a Semmelweis utca 6. szám alatti épületbe bemenni, ott mindenkit a megfelelő szakemberhez irányítanának.