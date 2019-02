Hatodik alkalommal gyűlnek össze az egyházmegye diákjai - Érzékenyítik a fiatalokat

Idén 21 diák vesz részt a szombatig tartó VI. Kapcsolódj be te is! szociális érzékenyítő táborban, amelynek megnyitóját hétfőn a Dugonics téri Katolikus Ház dísztermében tartották. Polyák Eszter, a ház munkatársa, önkéntese, a tábor szervezője köszöntötte a diákokat, majd átadta a szót az egyik ötletgazdának, Kondé Lajos atyának, pasztorális helynöknek, a dóm plébánosának, aki előbb meglepődve kérdezett vissza.– Így telik az idő? Ez már a hatodik tábor? Akkor még mi is fiatalabbak voltunk – viccelődött, majd komolyra fordítva a szót arról beszélt, hogy a problémákra megoldásokat kell találnunk, de ismerni kell azt is, mi van a dolgok mögött, mi van az ember múltjában, és milyen sebeket hordoz. A plébános elmesélte, hogy 1975 szeptemberében új gyerek érkezett az osztályába, aki egyszer csak eltűnt.– 2005 környékén becsöngetett valaki a plébániára. Egy borostás, lezüllött, fogatlan ember volt, akiről kiderült, hogy ő Sándor, az egykori osztálytársam. Elmesélte, hogy került ilyen helyzetbe. Kiderült, hogy nevelőszülők nevelték, az ő haláluk után vesztette el a talajt és vált gyökértelenné. A következő napokban megtanultok a dolgok mögé nézni – zárta gondolatait Kondé atya.Szarvas Eszter, a ház vezetője is a kezdeteket idézte fel.– Öröm azt látni, hogy az első generáció szervezi a mostani programot – mondta elérzékenyülve. A megnyitó zárásaként a fiatalok egy dalt énekeltek el, amelyet korábban tanultak. A hatnapos, bentlakásos táborban az egyházmegye iskoláinak 10–11. osztályos diákjai a mai, hazai szociális problémákkal ismerkedhetnek meg. A témákat a területen dolgozó szakemberek ismertetik interaktív előadásokon, de a fiatalok személyes tapasztalatokat is szerezhetnek intézménylátogatásokon. A hét témái többek között a szegénység, a fogyatékkal élők, a kisebbségek, a cigányság, a drogfogyasztás és az idősgondozás.Medgyesi Csanád, a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 10. b osztályos diákja azt mondta, úgy érzi, számára nagy lehetőséget jelent a tábor abban, hogy új embereket ismerjen meg és ő is segíthessen másokon. Idén két diák a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumból érkezett. Egyikük, Paduraru Szilvia az osztály- és évfolyamtársaitól hallott a táborról.– Ők mondták, hogy megéri, és nekem való. Hagyom magam meglepni, de úgy érzem, már most sokkal gazdagodtam – mondta a diáklány. Az ünnepség után a fiatalok buszra szálltak, és a rendezvénysorozatnak helyet adó mórahalmi Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskolában zárták a napot.