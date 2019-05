Hatodik gyerekének tekinti az éttermet

- Nekem az Algyői Halászcsárda a hatodik gyerekem. Minden 1989-ben kezdődött. A Kék Csillag étteremben dolgoztam, és az ÁFÉSZ-tól kapacitáltak, hogy vegyem ki az Algyői Halászcsárdát. Egyik nap délben kijöttem, fönt voltak a székek az asztalon. Kértem egy kávét. A világon senki nem volt. Kinyomta az álmos arcú pincér a termoszból a kávét, megittam, és rájöttem, hogy ez nem kell. Ez olyan kocsma volt, ahol halászlét is főztek – mesélte a kezdetekről Barta László, az idén 30. születésnapját ünneplő Algyői Halászcsárda tulajdonosa, miközben már 11 órakor egymásnak adták a kilincset a vendégek.– Mondták, hogy Barta elvtárs, mégis, jó pénzért vegye már ki az éttermet. Végül két kollégámmal eljöttünk, és belevágtunk. Azzal kezdtük, hogy az orgonabokrok közül kibontottuk a csárdát, hogy lássák is a vendégek. Voltak kacskaringók is. Amikor már kétcsaládos apuka voltam, pénzt is kellett csinálni, így egy időben éjszakánként diszkó volt a csárdában.Négyen kezdtük, akik közül meg kell említeni Marika nénit, Biacsi Andrásnét, mert mindnyájan az ő kötényéből bújtunk elő. Most több mint harmincan dolgozunk. Szép lassan országos hírű lett a halászcsárda, a polgármester, Molnár Áron azt mondta, az étterem Algyő egyik büszkesége, a helyi értéktárban is benne van.A nehézségekről szólva a 2000 januárjában történt tiszai ciánszennyezést említette a vendéglátós. – Abban az évben a felére esett vissza a forgalom. Majdnem csirkecsárdát kellett csinálni belőle, mert nem jött a vendég – mondta nevetve.– Öregszem, fáradok. Nem gondoltam volna, hogy ennek a szakmának egyszer a megfelelő munkaerő megszerzése lesz a legnehezebb része – fogalmazott Barta László, aki még nem tudja, hogy a következő generáció továbbviszi-e az üzletet. Fia, László Tamás Új-Zélandon séf, lánya, Enikő egy cukrászdát visz, másik fia, Norbert szakács-cukrász, pénteken vizsgázik.– A legkisebbek édesanyja azt mondta, szó nem lehet róla, hogy a vendéglátás közelébe kerüljön a 9 éves Luca és a 7 éves Bence, de majd ők választanak. Majd meglátjuk – tette hozzá Barta László.