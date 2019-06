Hátrányos helyzetű diákokat támogatnak Domaszéken

Már másodjára írt ki pályázatot a domaszéki önkormányzat a te­­lepülésen élő hátrányos helyzetű gyerekeknek. A nagyközség pályázatíró-projektmenedzsere a Délmagyarországnak elmondta, hogy a tanyán élő, vagy más miatt hátrányos hely­zetű gyerekeket és fiatalokat segítenék abban, hogy a többi gyerekhez hasonlóan hozzáférhessenek a felső- és közoktatáshoz. Ezenkívül a céljuk, hogy a megyében elég megfelelő képzettségű szakember le­­gyen, akik hosszabb távon itt is maradnának, illetve egy idő után visszaköltöznének – tette hozzá Kószóné Molnár Cecília.



A sikeres pályázat beadásának természetesen van néhány feltétele. Fontos például, hogy a pályázó általános, középisko­lába, vagy felsőoktatási intézménybe járjon nappali tagozaton, és legyen domaszéki lak­címe. A pályázaton 10 és 28 év közötti fiatalok indulhatnak, akik jól is tanulnak. Az is elvárás ugyanis, hogy az általános- és középiskolások átlaga négyes felett legyen, a felsőoktatásban tanulóknak pedig az adott félévben felvett összes tantárgyat teljesíteniük kell.



A legfontosabb szempont pe­­dig, hogy a gyerek hátrá­nyos helyzetű legyen. A kiírás szerint ilyenek, akik az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociá­lis helyzetben vannak. Ide so­rolják példásul azokat, akiknek a családjában alacsony iskolai végzettségűek élnek, rosszak a lakhatási körülményeik, és alacsony a család egy főre jutó jövedelme. Azt is figyelembe veszik, ha a gyerek roma, vagy tanyán él.



Az ösztöndíj összege legfeljebb havi bruttó 15 ezer forint, amely a pályázat benyújtását kö­­vető félévben, de legfeljebb két félévig jár. Kószóné Molnár Cecília azt is elmondta, hogy a nyertesek a kapott pénzből a ta­­nulmányaikkal kapcsolatos költségeket, példásul az utazásukat fedezhetik. A szakember hozzátette, hogy már tavaly is volt ilyen pályázatuk, de akkor csak hatan jelentkeztek. Idén akár 50 sikeres pályázatot is tudnának támogatni.