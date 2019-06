Hatszáz millió forintból javultak a hatósági laborvizsgálatok feltételei Szegeden

Új, modern berendezéseket kaptak

A megye természetes vizeinek vízmintáit vizsgálják a kormányhivatal megújult laboratóriumában. Fotó: Frank Yvette

– A Sun City szabadidőközpont vízmintáját dolgozza fel a kolléganő, ám ott sorakozik a megye többi természetes állóvízének mintája. Ha bekerül egy-egy vízminta, azt a mintavételtől számított 24 órán belül fel kell dolgoznunk. Ezt láthatjuk most, elő vannak készítve a minták, amiket először sterilizálunk, majd koncentráljuk, ezután kerülnek az inkubátorba két napra, ahol kinőnek a baktériumok – magyarázta Purgel Enikő, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Laboratóriumi Osztályának részlegvezetője. A fürdőzök egészségének megőrzése érdekében a nyári szezonban fokozottan ellenőrzi a hatóság a természetes fürdőhelyek és a közfürdők közegészségügyi és higiénés feltételeit. A közelmúltban összesen hatszázmillió forint értékben korszerűsítették a kormányhivatal laboratóriumi osztályát. Az új laborban betekintést nyerhettünk a fürdővizek vízvizsgálatának menetébe.A beruházás keretében épületgépészeti és energetikai felújítás, valamint eszközbeszerzés is történt – tudtuk meg Juhász Tünde kormánymegbízottól. Elmondta, feladatuk kiemelt jelentőséggel bír a megyében, bár korábban Köjálnak, majd ÁNTSZ-nek hívták, most pedig a kormányhivatal egyik főosztálya, ennek ellenére szerepe és funkciója nem változott.– 2015-ben energetikailag újítottuk fel az épületet, majd a belső átalakítás volt a cél. Az elmúlt évek integrációja kapcsán a környezetvédelmi labortevékenység is ide integrálódott be. Új, modern technikai berendezéseket is be tudtunk szerezni, amelyet mindkettő, vagyis a népegészségügy és a környezetvédelmi hatóság is tud használni – részletezte a kormánymegbízott. Bosnyákovits Tünde megyei tisztifőorvos hozzátette, a két szervezet már néhány éve egy egységet képez, ám fizikálisan most költöztek egy épületbe. – Számos feladatuk van a kollégáknak: népegészségügyi területen végezzük a hatósági ivóvíz és a természetes fürdőhelyek vizének a vizsgálatait és ellenőrizzük a medencés fürdők vizeit három megyében. Környezetvédelmi szempontból pedig a felszíni, felszínalatti vizek monitoringja mellett a levegő és légszennyezettség mérése is a mi feladatunk – magyarázta a tisztifőorvos.Megtudtuk, természetes vizeink jó minőségűek, leszámítva az áradás alatti területeket. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a szezon előtt legalább egy vagy két jó eredménnyel kell rendelkeznie a strandnak, ahhoz hogy megnyithasson. – Az üzemeltetőnek kötelessége megvizsgáltatni saját vizét, nekünk a hatóság által rögzített időpontokban havi egyszer kell ellenőriznünk. Csongrád megyében az állóvizeken meg lehetett nyitni a strandokat, a Tiszán a vizsgálatok folyamatban vannak levonult árhullám miatt, csak az algyői strand kapta meg az engedélyt az üzemelésre. Juhász Tünde kormánymegbízott hozzátette, a laboratóriumi osztályon ezek mellett további szakterületek – élelmiszer-biztonsági, közegészségügyi, környezetvédelmi – mintáinak elemzése is zajlik, megyei, területi, illetve országos illetékességgel.A most zárult fejlesztés valamennyi szakmai feladat ellátását javítja. – A vizsgálati eszközöket különböző pályázatokból szereztük be, idén zárult le egy népegészségügyi diagnosztika, vírus- és mikrobiológiai vizsgálatokat segítő beruházásunk, amelynek a keretében nagy értékű műszereket is kaptunk, csakúgy mint hűtőket, számítógépes programokat, vizsgálati eszközöket csaknem 200 millió forint érékben – mondta el Szécsényi István laboratóriumi osztályvezető. Ezenkívül a laboratórium is szerzett be pályázati pénzből új berendezéseket, ezek most kerülnek fel a helyükre az új laborokba. Ezekkel a különböző környezetvédelmi minták szerves-anyag tartalmának a meghatározását tudják elvégezni.– Az új berendezések üzemeltetése sem egyszerű, igen érzékeny műszerek, steril, légkondicionált helyen tudjuk csak őket elhelyezni. A laboratóriumban most már olyan vizsgálatokat is el tudunk végezni, amelyeket eddig ki kellett adnunk bérmunkába. A fejlesztés a felzárkózást szolgálja, hogy olyan hatósági munkát végezzünk, ami megfelel a modern kor elvárásainak – hangsúlyozta Szécsényi István.