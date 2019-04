Hazai zenei kincseket kínál a szabadtéri ajándékkoncertje

Idén Gyüdi Sándor vezényli a Szegedi Szimfonikus Zenekart az ajándékkoncerten. Archív fotó: Karnok Csaba

Hatvan éve Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójával indultak újra a szabadtéri játékok. Ezzel kezdődik főhajtásként és ünnepként az este. Erkelt Bartók Béla Magyar képek című alkotása követi, a magyar népzene kincseit megmutatva. Az első részt Liszt Ferenc Les préludes című szimfonikus költeménye zárja.A második rész a kortársaké. Tóth Péter Hunyadi intermezzójával indítanak, amelyet épp a Hunyadi-nyitány ihletett. Tavaly mutatták be, Erkel halálának 125. évfordulóján. Ősbemutatóként a Resurrexit című művet hallhatjuk, amelyet szintén Tóth Péter készített a város felkérésére. A zene összefoglalja a Tisza félelmetes erejét és azt az eltökéltséget, amellyel a város újjáépült – mindezt a nagy árvíz 140. évfordulójának évében. Szirtes Edina Mókus Vidróczki című etnoszimfonikus műve és az Onnan fentről című alkotásának ősbemutatója is felcsendül a Dóm téren. Az első mű tisztelgés Kodály Zoltán és Bartók Béla munkássága, valamint a magyar folklór előtt. Így a szimfonikusok mellett helyet kapnak a régi magyar hangszerek is.Április 30-áig – csakúgy, mint a korábbi években – a nyitóprodukció, vagyis a Hullámzó világ jegyvásárlói kapnak ajándékbelépőt a koncertre. A koncertjegy visszamenőleg is igényelhető ebben az időszakban. A Reök-palotában lévő Fesztivál Jegyirodában válthatók belépők.