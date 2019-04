Helyi értékeket örökítettek meg

Március 15-én nyílt meg a Szépkör Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület által kiírt „ÉrtékTárulj!" fotópályázat képeiből összeállított kiállítás a Mini Hungary Parkban. Kovács Ildikó szervező elmondta, 13-an pályáztak 63 képpel, 3 kategóriában: junior (16 év alatt), ifjúsági (17 és 25 év között), illetve felnőtt (25 év fölött).A pályaműveket Németh György fotóművész, az MTI egykori megyei fotóriportere három társával zsűrizte. A kiállításon végül több mint 50, a Mórahalmi Települési Értéktár elemeiről készült pályaművet állítottak ki, amelyek három kategóriában versenyeztek. A junior kategória győztese, Csiszár Csanád Négynegyvennyolc című képéről azt mondta, osztálykiránduláson készült a Nagyszéksósi Bivalyrezervátumnál.– Egyik reggel, míg a többiek aludtak, felkeltem napfelkelte előtt, ekkor készült.Az ifjúsági kategória első helyezettje, a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium diákja, Volford Tibor öt éve fotózik. A kíváncsiskodó című, bivalyt ábrázoló képe egy téli napon készült szintén a rezervátumban. – Elég nehéz volt kivárni a pillanatot, mert a hideg miatt nem nagyon akartak előjönni az állatok. Húsz percet álldogáltam ott, de nem ez volt az első alkalom, hogy kimentem, és próbáltam róluk képet készíteni.Negyedik alkalommal sikerült a kép – mesélt a győztes fotó elkészítéséről a 16 éves diák. A fiatalok mindketten kiemelték, hogy a mórahalmi általános iskolában Balogh Zoltán fotószakkörén sajátították el az alapokat, és mint fogalmaztak, ő vezette be őket a fotózás rejtelmeibe.A felnőtt kategória győztes képét Honti Viktor készítette, aki Szimmetria című felvételével a fődíjat is elhozta. Az első díjat kiérdemelt kép különlegessége, hogy ellenfényben készült. – Az a lényege, hogy megcsillan a vízen a fény, az rajzolja ki ezeket a fényköröket, a fénysáv is azért látható a madár körül – magyarázta a fotós.