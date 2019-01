Helyi gazdák termékét dolgozza fel a sándorfalvi kisüzem - Friss zöldség helyett is jó a savanyú káposzta

Németh Lajosné már harmincöt éve készít savanyú káposztát, főleg sándorfalvi és bordányi gazdáktól felvásárolt fejekből. Fotó: Frank Yvette

Hasznos háziorvos

A savanyú káposzta az egyik legfontosabb élelmiszerünk télen, rengeteg C-vitamint tartalmaz, amely védi immunrendszerünket. Sokféle étel készíthető belőle, de ha szeretnénk C-vitamin-tartalmát is megőrizni, elsősorban nyersen fogyasszuk, vagy csak rövid ideig pároljuk, főzzük! Tartalmaz még B1-vitamint, karotint, illetve kalciumot, káliumot, foszfort, magnéziumot és nátriumot is. Kevés benne a kalória – diétázók körében is kedvelt –, és gazdag rostokban. Utóbbinak köszönhetően tisztítja a belek falát, kefeként söpör végig, és minden salakanyagot eltávolít. Leve is értékes, naponta 1 decit fogyasztva belőle tehermentesül a máj és épül az immunrendszer. A téli időszakban, amikor kevés a friss zöldség, használjuk minél változatosabban a savanyú káposztát!

A Mars téri piac nagycsarnokában már pénteken reggel is folyamatos a sor a sándorfalvi Németh Lajos savanyító üzemének kereskedésénél.– Több mint 30 éve ide járok, nagyon szeretem az árujukat – mondja Lepahinné Murai Terézia, hozzátéve, természetesen töltött káposztát készít. Itt az ideje, utoljára karácsonykor került ez az étel náluk az asztalra.Vékony Etelka is törzsvásárló, ő a Vértótól jár a Mars térre, és mindig itt veszi a káposztát. Egy kiló 480 forint, és mindegy, hogy az apróra vágottat kéri a vásárló vagy a töltött káposztához elengedhetetlen levelet. Akár káposzta árkartellt is kiálthatnánk, bárhol nézzük, 480 forintért mérik kilóját.Nem egyszerű beszélni az eladóval – aki egyben termelő is – úgy, hogy ne tartsuk fel a sort, de türelmesen kivártunk egy kisebb szünetet. – Anyósom 1960-ban kezdte, akkor még csak a maga termelte káposztát savanyította, én 35 éve foglalkozom vele – mondja Németh Lajosné, akit a vevők többsége régi ismerősként csak Veronkának szólít.Megtudjuk, szigorúan a környékbeli termelőktől, jellemzően sándorfalvi és bordányi gazdáktól vásárolják fel a káposztát, amelyet saját üzemükben savanyítanak. – Az egyik nap leszedik, mi másnap eltesszük – mondja Veronka, hozzátéve, azon túl, hogy csak magyar káposztával dolgoznak, igyekeznek helyzetbe hozni a közeli termelőket, hadd boldoguljanak a környékbeliek.A frissen szelt káposztából 500 kiló fér egy dézsába, tartósítószert nem használnak. Só megy bele legtöbb, majd következik a fűszerezés, egész babérlevél, szemes bors és köménymag. Tesznek bele csípős paprikát is, és ügyelnek arra, hogy ne nyomódjon szét, mert nem mindenki szereti az erőset. Ottjártunkkor „kiszerelés közben" két vevőnél is felbukkant egy-egy szép piros paprika, meg is kérdezték tőlük, hogy kérik-e hozzá, vagy sem. Ahogy levet is csak akkor löttyentenek a káposztára, ha a vásárló kéri – természetesen szigorúan csak a mérlegelés után.Láttunk olyat is, aki saját üvegben, külön vitte a káposztalevet, amely nagyon egészséges. Van egy külföldön tanító törzsvásárló professzoruk, aki valahányszor itthon van, a káposzta mellé mindig kéri a levét is – és hosszan tudja sorolni, miért hasznos a fogyasztása.Megtudjuk, hogy az eladott mennyiségnek jellemzően 70 százaléka az apróra vágott káposzta és 30 a levél, ám ez az arány karácsony körül ideiglenesen fele-felére változik. Megfigyeltük, hogy sok vevő hoz saját edényt, és abba kéri a káposztát, amit a Németh család nagyra értékel és támogat, mondván, nemcsak a környékbeliekre, a környezetünkre is figyelni kell.A káposztán túl természetesen mindenféle savanyúságot kínál a családi vállalkozás, és haladva a korral, kísérleteznek is. Az újdonságok bevezetésénél bátran tesztelik a vevőket, náluk is ott van már a krémfehérsajttal töltött paprika, a belevalót szigorúan a kisteleki üzemtől szerzik be.A petőfitelepi kisboltban is tudják, szezonja van a savanyú káposztának – itt az ideje a disznóvágásnak és az influenzának is. A portéka alig drágább, mint a Mars téren, 529 forintba kerül egy kiló nettóban – levével együtt ugyanis 115 deka egy csomag. A tiszakécskei termelő nevét és telefonszámát is bátran adja a hűtés nélkül tárolható portékához.Márciusi lejárati idő van a csomagoláson, de már karácsony előtt az üzletbe került. Szépen viszik, a boltvezető is ebből főz, de ha éppen kifogyna, konzervet is tudnak ajánlani – a nettóban 77 dekát tartalmazó német import 429 forintba kerül. Benéztünk egy multiba is, ott bruttóban volt 399 forint egy kiló savanyú káposzta, 20 százalék lével. Próbáltuk megtalálni a származási helyét, de nem jártunk sikerrel, csak a forgalmazót – vagyis a multit – tüntették fel a csomagoláson, ami persze nem volt új információ.